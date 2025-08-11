- Дата публикации
Ученые исследовали камень, пробивший крышу дома: что это было
Исследование показало, что в дом в Атланте упал метеорит старше Земли.
Кусок метеорита, пробивший крышу дома в Атланте, оказался старше самой Земли. По словам планетарного геолога Скотта Гарриса, метеорит Макдоноу сформировался около 4,56 млрд лет назад, тогда как возраст нашей планеты оценивается в 4,5 млрд лет. Это означает, что космический камень существовал на несколько сот миллионов лет дольше.
Об этом пишет Science Alert.
Метеорит вошел в атмосферу Земли 26 июня 2025 года, взорвавшись ярким огненным шаром, и пробил крышу загородного дома, оставив вмятину на полу. Гаррис и его коллеги исследовали 23 грамма образца и определили, что это обычный хондрит L-типа.
По словам ученого, этот тип породы образовался миллиарды лет назад и является фрагментом гораздо большего астероида, распавшегося около 470 миллионов лет назад. Вероятно, его обломки попали на пересекающуюся с Землей орбиту.
Фрагмент метеорита останется в Университете Джорджии для дальнейшего изучения. Это может помочь ученым получить новые данные об условиях ранней Солнечной системы до формирования планет.
