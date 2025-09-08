Ученые исследовали, от чего погибли молодые птеродактили

Птеродактиль

В Германии обнаружили останки двух птеродактилей, что проливает свет на одну из главных загадок палеонтологии: когда эти животные начинали летать. Благодаря уникальной находке ученые смогли подтвердить свою теорию о том, что птеродактили были способны к полету сразу после вылупления.

Об этом говорится в журнале Current Biology.

Крылатые динозавры с переломами

Палеонтологи обнаружили окаменелости двух молодых птеродактилей (Pterodactylus antiquus) в возрасте 150 миллионов лет в регионе Зольнгофен на юге Германии. Размах их крыльев составлял всего 20 сантиметров, тогда как у взрослых особей он достигал метра.

Исследование показало, что у обеих детенышей птеродактилей были переломы плечевых костей в крыльях, которые были похожи на травмы современных птиц и летучих мышей, полученные во время полета в штормовую погоду. На переломах не было никаких следов заживления, что свидетельствует о том, что животные погибли сразу после травмирования.

Причина гибели

Ученые предполагают, что травмы повлекли за собой падение птеродактилей в воду, где они не смогли выжить из-за сильных штормовых волн. Это подтверждает, что даже в столь раннем возрасте они уже летали.

Благодаря уникальным условиям региона Зольнгофен, который в Юрском периоде был архипелагом, остатки тонущих животных быстро накрывало подводными оползнями. Это обеспечило идеальные условия для сохранения окаменелостей.

