Ученые исследовали с помощью телескопа экзопланета размером с Землю: возможна ли там жизнь

Космический телескоп NASA исследовал "Джеймса Уэбба" экзопланету размером с Землю. Но новые наблюдения не выявили никаких признаков атмосферы на ней.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования, пишет Science Alert.

Ученые утверждают, что речь не идет о конце поиска жизни на других планетах этой солнечной системы. Ведь некоторые из них находятся в зоне, что способствует наличию воды и потенциальной жизни.

"Это не обязательно конец поиска. Но нам придется подождать и посмотреть", — подчеркнула астрофизикиня Сара Сигер.

Главный исследователь Томас Грин, астрофизик из Ames Research Center NASA говорит, что отсутствие атмосферы означает отсутствие воды и защиты от космических лучей. Относительно других планет, вращающихся вокруг небольшой и слабой звезды Траппист, "я был бы более оптимистичен по поводу наличия атмосфер на других планетах, если бы эта имела ее", сказал Грин.

Ученые открыли TRAPPIST-1, насчитывающий семь скалистых экзопланет, в 2017 году. Они вращаются вокруг красной звезды М-карлика в 40 световых годах от нас.

Если планеты, вращающиеся вокруг ультрахолодных красных карликов, такие как эта, "окажутся неуспешными, то нам придется ждать планеты, подобные Земле, вращающиеся вокруг звезды подобной нашему Солнцу, что может длиться долгое время", считает Сигер из Массачусетского. технологического института

Внутренняя планета системы Траппист подвергается солнечному излучению в четыре раза больше, чем Земля получает от Солнца. Возможно именно дополнительная энергия является причиной отсутствия атмосферы. Благодаря телескопу впервые измерить температуру экзопланеты: она достигает 450 градусов по Фаренгейту на боковой стороне планеты, которая постоянно вращается лицом к своей звезде.

Также мериканские и французские ученые смогли измерить изменение яркости, когда внутренняя планета передвигалась по звезде и оценила, сколько инфракрасного света выделяет планета.

Смена яркости была незначительной. Ведь звезда Траппист более чем в 1000 раз ярче, чем эта планета. Именно поэтому обнаружение ее Уэббом "является самостоятельным большим шагом", сообщило Европейское космическое агентство.

Планируется проведение более детальных наблюдений не только этой планеты, но и других в системе Траппист, говорят ученые. Да, дальнейшие исследования могут обнаружить атмосферу, даже если она не точно соответствует наблюдаемой на Земле, заявил Майкл Гиллон из университета Льежа в Бельгии.

К слову, "Вебб" запустили в 2021 году на наблюдательную позицию на расстоянии 1 млн миль. Телескоп считают преемником "Габбла", вращающегося вокруг Земли более трех десятилетий. Ранее Габбл и космический телескоп Спитцер исследовали систему Трапписта на наличие атмосфер, но без окончательных результатов.

"Это только начало, и то, что мы можем узнать о внутренних планетах, будет отличаться от того, что мы можем узнать о других", — сказал Жюльен де Витт из MIT.

Напомним, ученые смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты на расстоянии 100 световых лет от нас. Две из них очень похожи на Землю и могут быть потенциально обитаемыми мирами. Третья планета также может иметь на поверхности жидкую воду.

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