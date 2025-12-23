Ученые исследовали тропу со следами хромого динозавра, которым 150 млн лет (фото)

Тропа со следами динозавра

В Колорадо (США) палеонтологи исследовали чрезвычайно редкую дорожку следов динозавра, образующую петлю. Анализ 130 отпечатков указал на то, что у гигантского существа могла быть серьезная травма или оно от чего-то уклонялось.

Об этом сообщает Fox News.

Ученые предполагают, что им удалось найти следы динозавра, который передвигался с хромотой. Об этом свидетельствуют окаменелые отпечатки лап, пролежавшие в толще камня более 150 млн лет. Согласно пресс-релизу Университета Квинсленда от 25 ноября, австралийские исследователи сообщили: уникальное открытие сделали на древнем местонахождении следов вблизи города Оурей в штате Колорадо.

Дорожка следов имеет длину более 310 футов (около 94 м) и насчитывает примерно 130 отпечатков. Их оставил, вероятно, четвероногий динозавр-длинношей из группы зауроподов.

Палеонтолог из Университета Квинсленда Энтони Ромилио отметил, что подобные длинные и закрученные следы являются чрезвычайной редкостью, назвав находку «очень редкой».

«Следы, которые поворачивают, встречаются еще реже. А следы, образующие петлю, — таких в мире известно только два: одно в Колорадо и одно в Китае. Однако китайское было уничтожено оползнем пород. Поэтому этот объект остается единственным сохранившимся петлеобразным следом динозавра в мире», — рассказал Ромилио.

Тропа со следами динозавра

Хотя исследователям не удалось точно определить вид динозавра, ученый отметил, что в тот геологический период на территории современного Колорадо обитали, в частности, Camarasaurus и Diplodocus.

«Camarasaurus условно можно сравнить с „передним приводом“: основной вес приходился на плечи и передние конечности, поэтому отпечатки передних лап часто глубже следов задних. Diplodocus, напротив, был похож на „задний привод“ — вес сосредотачивался в области таза, поэтому глубже следы задних конечностей, а не передних», — рассказал палеонтолог.

Причины возможной хромоты динозавра пока остаются невыясненными. Могла ли она быть следствием стычки с другим хищником или представителем своего вида — неизвестно.

«Определить, были ли поблизости другие динозавры в тот момент, сложно. Как палеонтологи, мы работаем в рамках имеющихся доказательств, и в этом случае данные пока не свидетельствуют о конфронтации или взаимодействии с другим динозавром. В то же время петлеобразная траектория движения является необычной… предположение, что тот, кто оставил следы, мог от чего-то уклоняться, выглядит привлекательной, хотя и спекулятивной интерпретацией», — рассказал Ромилио.

По его словам, отпечатки лап и следы формируются исключительно при жизни животных и дают уникальное представление о том, как древние существа ходили или бегали — в отличие от костных останков.

«С точки зрения измерения параметров следов, такие длинные дорожки позволяют нам даже проводить статистический анализ. Оценивая разницу между шагами, сделанными левой и правой ногой, мы обнаружили статистически значимое различие в более 130 отпечатках. Разница была очевидной, но была ли она следствием давней травмы, вызвавшей стойкую хромоту, или просто преимуществом одной стороны — это лишь предположение. Чтобы знать наверняка, нам понадобилась бы машина времени», — рассказал палеонтолог.

Цифровые картографические инструменты позволяют палеонтологам анализировать древние тропы с современной точностью

Он также обратил внимание, что уникальное место было обнаружено не специалистами, а обычными жителями региона.

«Петлеобразное местонахождение следов было известно жителям еще с середины 1950-х годов. Оно было доступным, часто посещаемым и тихо ценилось задолго до того, как попало в научный оборот. Лишь значительно позже об этом месте официально сообщили исследователям, а первое научное исследование было проведено примерно пять лет назад», — рассказал ученый.

Как пояснил Ромилио, значительная протяженность таких местонахождений следов затрудняет их изучение с практической стороны. Впрочем, современные цифровые технологии позволяют анализировать их «с гораздо большей точностью и полнотой, чем это было возможно раньше».

К слову, в итальянских Альпах фотограф дикой природы случайно нашел одну из крупнейших в мире коллекций следов динозавров, которым около 210 млн лет. В национальном парке Стельвио на пятикилометровом участке обнаружили почти 20 тыс. отпечатков лап. По данным ученых, следы принадлежат десятиметровым травоядным платеозаврам весом до четырех тонн.