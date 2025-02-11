Ученые исследовали влияние COVID-19 на температуру Луны: действительно ли карантин охладил спутник

Предыдущее исследование анализировало температуру Луны в период 2017-2023 годов и зафиксировало ее значительное снижение в 2020 году, что совпало с карантинными мерами из-за COVID-19.

Исследователи изучили связь между активностью на Земле и температурными изменениями на Луне. Профессор гражданского строительства в Миссури Уильям Шонберг вместе с профессором физики Ширин Хак провели повторный анализ данных, чтобы проверить предварительные выводы, связывавшие падение температуры Луны с карантинными ограничениями во время пандемии COVID-19.

Об этом пишет Phys.org.

"Когда один из моих коллег впервые показал мне статью, написанную другими исследователями, мы оба спросили себя: может ли это быть правдой", — рассказал Шонберг.

Предыдущее исследование, основанное на данных NASA Diviner Lunar Radiometer Experiment, анализировало температуру Луны в период 2017-2023 годов и зафиксировало ее значительное снижение в 2020 году, что совпало с карантинными мерами через COVID-19.

Однако повторный анализ Шонберга и Хака показал, что падение температуры началось еще в 2019 году, то есть до введения карантина. Более того, подобное снижение температуры зафиксировали в 2018 году, задолго до начала пандемии.

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"Мы не отрицаем, что температура действительно снижалась в разное время в течение изучаемого периода", — отметил Шонберг. "Но, похоже, слегка натянуто утверждать с уверенностью, что человеческая деятельность была основной причиной этого".

Шонберг признал, что теоретически активность на Земле может оказывать влияние на температуру спутника, однако это влияние будет минимальным.

"Во время лунной ночи существует небольшая вероятность того, что тепло и излучение Земли могут повлиять на температуру лунной поверхности", – отметил он. Но это влияние, вероятно, будет настолько незначительным, что его трудно измерить или даже заметить.

Таким образом, исследование ставит под сомнение предположение о связи между земной активностью и температурными изменениями на Луне, указывая на другие природные факторы, которые могли повлечь за собой такие колебания.