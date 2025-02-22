Ученые исследовали возможные источники COVID-19: что показали исследования

Новое исследование показало, что енотовидные собаки, циветы, барсуки и крысы могли играть роль в распространении вируса.
Ученые продолжают исследовать происхождение COVID-19, пытаясь выяснить, какие именно животные могли стать промежуточным звеном между летучими мышами – вероятными природными носителями SARS-CoV-2 – и человеком. Последние данные свидетельствуют, что среди основных подозреваемых – енотовидные собаки, циветы, седые бамбуковые крысы и большой барсук.
Об этом пишет Nature.
ДНК-тестирование дало новые подсказки
Команда исследователей провела генетический анализ животных, продававшихся на рынке в Ухане, чтобы понять, связаны ли их популяции с регионами, где живут летучие мыши, являющиеся природными резервуарами коронавирусов. Оказалось, что ареалы обитания диких енотовидных собак, циветов, барсуков и крыс совпадают с средами обитания летучих мышей, что теоретически могло способствовать передаче вируса.
Однако митохондриальная ДНК енотовидных собак, найденных в Ухане, не совпадает с обитающими на юге Китая. Вместо этого они имеют больше общего с популяциями центральных и южных регионов страны. Это ставит под вопрос гипотезу о том, что именно южный Китай стал источником распространения вируса из-за этого вида животных.
Каким образом вирус мог распространиться
По словам известной вирусологии Марион Купманс, чтобы вирус передался между животными, потребовалось большое количество инфицированных особей. Если зараженных было мало, вирус просто не мог закрепиться среди популяции и должен был исчезнуть. Пока нет четких доказательств, что на юге Китая енотовидные собаки разводятся в таком количестве, чтобы они могли стать ключевым резервуаром вируса.
Также возможно, что распространение инфекции произошло из-за отдельной партии животных, которых могли случайно заразить летучие мыши. В таком случае передатчиками SARS-CoV-2 могли стать и другие виды, присутствовавшие на рынке.
Нехватка данных и роль политики
Эволюционный биолог Джонатан Пекар из Эдинбургского университета (Великобритания) отмечает, что восстановить точную картину распространения COVID-19 невозможно без дополнительных данных с начального этапа пандемии. Ученые также отмечают, что в первые месяцы пандемии многие исследования не проводились, вероятно, из-за опасений инфицирования людей и политической ситуации в Китае.
Это усложняет возможность определить точное происхождение вируса и механизм его перехода к человеку. При этом исследование генетического материала животных дает новые подсказки, которые могут приблизить мир к пониманию того, как и почему возникла одна из самых масштабных пандемий современности.
Напомним, в Украине свирепствуют грипп и COVID-19. В 16 областях вводятся ограничения. Более того, врачи прогнозируют, что до апреля в Украине вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.
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