Ученые исследовали возможные источники COVID-19: что показали исследования

Ученые продолжают исследовать происхождение COVID-19, пытаясь выяснить, какие именно животные могли стать промежуточным звеном между летучими мышами – вероятными природными носителями SARS-CoV-2 – и человеком. Последние данные свидетельствуют, что среди основных подозреваемых – енотовидные собаки, циветы, седые бамбуковые крысы и большой барсук.

Об этом пишет Nature.

ДНК-тестирование дало новые подсказки

Команда исследователей провела генетический анализ животных, продававшихся на рынке в Ухане, чтобы понять, связаны ли их популяции с регионами, где живут летучие мыши, являющиеся природными резервуарами коронавирусов. Оказалось, что ареалы обитания диких енотовидных собак, циветов, барсуков и крыс совпадают с средами обитания летучих мышей, что теоретически могло способствовать передаче вируса.

Однако митохондриальная ДНК енотовидных собак, найденных в Ухане, не совпадает с обитающими на юге Китая. Вместо этого они имеют больше общего с популяциями центральных и южных регионов страны. Это ставит под вопрос гипотезу о том, что именно южный Китай стал источником распространения вируса из-за этого вида животных.

Каким образом вирус мог распространиться

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По словам известной вирусологии Марион Купманс, чтобы вирус передался между животными, потребовалось большое количество инфицированных особей. Если зараженных было мало, вирус просто не мог закрепиться среди популяции и должен был исчезнуть. Пока нет четких доказательств, что на юге Китая енотовидные собаки разводятся в таком количестве, чтобы они могли стать ключевым резервуаром вируса.

Также возможно, что распространение инфекции произошло из-за отдельной партии животных, которых могли случайно заразить летучие мыши. В таком случае передатчиками SARS-CoV-2 могли стать и другие виды, присутствовавшие на рынке.

Нехватка данных и роль политики

Эволюционный биолог Джонатан Пекар из Эдинбургского университета (Великобритания) отмечает, что восстановить точную картину распространения COVID-19 невозможно без дополнительных данных с начального этапа пандемии. Ученые также отмечают, что в первые месяцы пандемии многие исследования не проводились, вероятно, из-за опасений инфицирования людей и политической ситуации в Китае.

Это усложняет возможность определить точное происхождение вируса и механизм его перехода к человеку. При этом исследование генетического материала животных дает новые подсказки, которые могут приблизить мир к пониманию того, как и почему возникла одна из самых масштабных пандемий современности.

Напомним, в Украине свирепствуют грипп и COVID-19. В 16 областях вводятся ограничения. Более того, врачи прогнозируют, что до апреля в Украине вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

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