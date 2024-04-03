Ученые исследовали зубы бронзового века и выявили причину распространенности кариеса в наше время – фото

Ученые обнаружили большое количество бактерий, вызывающих кариес и воспаление десен, на зубах человека, жившего около 4000 лет назад. Пораженные бактериями зубы нашли во время раскопок 1993 и 1996 годов в известняковой пещере графства Лимерик в Ирландии. Они были среди человеческих останков.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Molecular Biology and Evolution, сообщает CNN.

Как говорится в статье, оба образца коренных зубов, датируемые между 2280 и 2140 годами до нашей эры, принадлежали одному человеку, жившему в бронзовый век.

Так, у одного зуба было большое количество Streptococcus mutans – бактерий ротовой полости, вызывающих кариес. Однако признаков заболевания не было – они не успели появиться.

Зуб человека бронзового века / Фото: Lara Cassidy

По словам соавторки исследования и доцента кафедры генетики в Дублине Лары Кэссиди, эта бактерия редко встречается в древних геномах. Вероятно, из-за кислотообразующей природы, которая и вызывает кариес и деградацию ДНК в зубах, она плохо сохраняется.

Исследователи также считают, что бактерии не так часто встречаются в древних зубах, так как тогдашний рацион человека включал меньше рафинированного сахара и меньше обработанных продуктов.

По словам Кэссиди, с развитием сельского хозяйства около 10 тысяч лет назад произошли значительные изменения в питании. В то же время, популяризация сахара наблюдается последние несколько сотен лет.

Пока совершенно непонятно, почему бактерии на обнаруженных зубах бронзового века очень хорошо сохранились, Лара Кэссиди сказала, что прохладные и сухие условия пещеры, вероятно, были причиной.

Проанализировав бактерии, найденные на зубах бронзового века, и сравнив их с современными образцами, исследователи обнаружили, что эволюционное дерево Streptococcus mutans сложнее, чем считали ранее. Ученые обнаружили, что ее способность наносить вред зубам эволюционировала вместе с изменениями в питании человека.

Как отметила Кэссиди, это открытие может помочь понять, почему кариес стал распространенной проблемой полости рта в наше время.

"За последние несколько сотен лет произошло безумное количество изменений (в питании человека), поэтому, в частности, понимание того, как это повлияло на микробиом (микроорганизмы, такие как бактерии, естественно живущие на человеческом теле и внутри него), а не только на микробиом полости рта, а также микробиом кишечника может просто помочь нам немного понять, почему определенные заболевания стали столь распространенными за последние несколько веков", – добавила она.

Хотя на зубах бронзового века не было обнаружено никаких признаков кариеса, но если бы взрослый мужчина, которому они принадлежали, прожил немного дольше, большое количество бактерий свидетельствует о том, что вскоре у него образовался бы кариес, добавила Кэссиди.

Два других найденных зуба содержали ДНК Tannerella forsythia – бактерии, вызывающей заболевание десен. Исследователи обнаружили два ее разных штамма, хотя обычно встречается только один из них.

Это означает, что древние микробиомы были гораздо более разнообразными, чем современные. Как отметили ученые, потеря биоразнообразия может оказать негативное влияние на здоровье человека.

Еще несколько зубов, найденных в пещере, имели признаки кариеса. Однако неизвестно, принадлежали ли они тому же мкжчине или другим членам сообщества, поскольку они были отделены от других скелетных останков.

"Вполне возможно, что другие зубы из его рта действительно имели кариес или другие члены его сообщества страдали от заболевания зубов", — говорит исследовательница.

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