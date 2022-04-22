Ученые из США назвали приложения, которые могут прослушивать пользователей даже с выключенным микрофоном

Ученые Университета Висконсин-Мэдисон изучили, какие приложения прослушивают пользователей даже при выключенном микрофоне.
Автор исследования Кассем Фаваз отметил, что это приложения на базе iOS, Android, Windows и Mac.
Об этом сообщают на сайте американского университета.
Ученые проанализировали 223 программы видеоконференций, среди которых Zoom, Slack, MS Teams/Skype, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, WhereBy, GoToMeeting, Jitsi Meet, Discord и другие. Некоторые из них иногда собирают данные даже при выключенном микрофоне, а часть из них доставляет данные на свой сервер.
"В подавляющем большинстве случаев, когда вы отключаете запись, эти программы не отказываются от доступа к микрофону. Это проблема. Когда вы отключены, вы не ожидаете, что эти программы будут собирать данные", — пояснил Кассем Фаваз.
Таким образом, у компаний могут быть данные, что их пользователи делают в конкретный момент: готовят еду, слушают музыку и так далее. Команда смогла определить фоновую активность на основе этих звуков со средней точностью 82%.
Исследователи считают, что устранить проблему можно с помощью легкодоступных программных переключателей или даже аппаратных переключателей, которые позволят пользователям вручную включать и выключать микрофоны.
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