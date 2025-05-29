Ученые изобрели "коктейль" против старения: его действие поражает

Ученые / © Pixabay

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Европейские ученые протестировали комбинацию двух лекарств на мышах и обнаружили, что этот «коктейль» продлевает жизнь животных примерно на 30%, а также улучшает их здоровье — уменьшает хроническое воспаление и задерживает развитие рака.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые протестировали на мышах рапамицин и траметиниб — препараты, которые уже используются для лечения различных видов рака. Рапамицин также применяют для предотвращения отторжения органов при трансплантации, и он уже ранее демонстрировал способность продлевать жизнь животных. Траметиниб продлевал жизнь плодовых мушек, но его эффективность у млекопитающих до сих пор оставалась под вопросом.

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Исследователи из Института Макса Планка (Германия) проверили действие каждого препарата отдельно и в комбинации:

рапамицин продлил жизнь мышей на 17-18%,

траметиниб — на 7-16%,

итого — на 26-35%.

Кроме более длительной жизни, мыши на «коктейле» меньше болели: у них отсрочилось развитие опухолей печени и селезенки, уменьшилось воспаление в мозге, почках, мышцах и других органах. Животные также оставались активными в старшем возрасте, медленнее теряли вес и имели лучшую работу сердца.

Впрочем, ученые предостерегают: это не означает, что люди могут «выпить таблетку и жить до 130 лет».

«Мы не ожидаем, что продолжительность жизни людей возрастет так же, как у мышей, но эти препараты могут помочь дольше оставаться здоровыми в позднем возрасте», — объяснила одна из авторов исследования генетик Линда Партридж.

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Во время эксперимента сотни мышей с возраста 6 месяцев получали ежедневные дозы лекарств. Наилучшие результаты показало именно комбинированное лечение:

средняя продолжительность жизни увеличилась на 34,9% у самок и на 27,4% у самцов,

максимальная продолжительность — на 32,4% у самок и 26,1% у самцов.

Оба препарата влияют на одну сигнальную сеть (Ras/Insulin/TOR), но на разные ее части. Комбинированное применение активировало уникальные гены, которые не менялись при использовании каждого из препаратов отдельно.

Никаких дополнительных побочных эффектов от комбинации не зафиксировано.

Поскольку оба препарата уже одобрены к применению в США и ЕС, клинические испытания на людях могут начаться относительно быстро. Например, рапамицин ранее показал способность продлевать фертильность у женщин во время перименопаузы до пяти лет.

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Напомним, ранее ученые разработали препарат, который выключает белок, связанный со старением. Исследователи выяснили, что «святой Грааль» продлевает жизнь крыс на 25%, вдобавок к ряду других преимуществ.