Ученые изобрели уникальный метод борьбы с болезнями, которые переносят комары

Исследователи Калифорнийского университета в Эрвайне обнаружили необычный способ уменьшения распространения болезней, передаваемых комарами, таких как денге, желтая горячка и вирус Зика.

Об этом сообщило издание BBC.

Исследование показало, что самцы комаров Aedes aegypti полагаются на слух для обнаружения самок, ориентируясь на звуки их крыльев. Ученые экспериментально нарушили слух самцов, что привело к тому, что даже через три дня совместного пребывания в клетке они не смогли спариваться с самками.

Исследование сосредоточилось на белке trpVa, что имеет решающее значение для слуховой функции комаров. Мутированные комары показали отсутствие реакции на звуки, обычно привлекающие самцов.

В результате, в то время как дикие самцы активно спаривались и оплодотворялись почти всех самок, глухие самцы оставались без пары. Как отметили исследователи, эффект был "абсолютным", поскольку спаривание глухих самцов полностью остановилось.

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"Исследование предоставляет первый прямой молекулярный тест, подтверждающий, что слух действительно не только важен для размножения комаров, но и необходим. Без способности самцов слышать и акустически преследовать самок комары могут оказаться на грани вымирания", — заявил доктор Йорг Альберт из Университета Ольденбурга.

Кроме того, ученые изучают еще один метод контроля комаров — выпуск стерильных самцов в зонах, где зафиксированы вспышки болезней.

Несмотря на свою роль в распространении заболеваний, комары также являются важной частью экосистемы, служа пищей для рыб, птиц, летучих мышей и лягушек, а некоторые из них выполняют функцию опылителей растений.

Напомним, ученые нашли доказательства "мести ворона". Вороны могут обижаться на людей, которые их обидели или угрожали им в течение 17 лет.

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