Ученые могут создать искусственный интеллект, аналогичный человеческому, в течение короткого времени

Искусственный интеллект (ИИ), который продемонстрировал бы обобщенный интеллект человеческого уровня, можно создать в течение трех-восьми лет. Это "откроет дверь к "суперинтеллекту" в течение очень короткого промежутка времени.

Об этом идет речь в материале Live Science.

По мнению ведущего специалиста в области ИИ Бена Герцеля, лучшие системы, которые используются сегодня, считаются так называемым "узким искусственным интеллектом", поскольку они могут быть более способными, чем люди, только в одной области. Они не могут превзойти людей в целом. Такие системы, которые варьируются от алгоритмов машинного обучения до больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT, не могут рассуждать и понимать контекст.

По мнению Герцеля, искусственный интеллект, аналогичный человеческому, появится в течение трех лет.

"Никто еще не создал общий искусственный интеллект человеческого уровня; никто не имеет четкого представления о том, когда мы доберемся до этого. Я имею в виду, что есть известные неизвестные и, вероятно, неизвестные неизвестные. С другой стороны, мне это кажется по всей вероятности, что мы сможем достичь AGI человеческого уровня, скажем, в ближайшие три-восемь лет", – сказал Герцель.

Напомним, в США принимают меры, чтобы урегулировать вопросы искусственного интеллекта, пока Конгресс на этот счет не действует.

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