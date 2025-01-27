Ученые начали чипировать пчел QR-кодами: для чего это

Нововведение позволит отслеживать их передвижение и время пребывания вне улья, чтобы лучше понять поведение пчел.

В сельских районах Пенсильвании и Нью-Йорка ученые прикрепили миниатюрные QR-коды на спины тысяч медоносных пчел и установили датчики на входах в ульи.

Об этом пишет HardwareX.

Технология позволила ученым получить уникальные данные о поведении пчел, ранее недоступных. Эксперимент уже помог лучше понять их загадочное поведение, хотя результаты еще не окончательны.

Исследования показывают, что медоносные пчелы могут летать на расстояние до 10 км от улья, однако такие случаи редки. Энтомологи задались целью выяснить, насколько точна эта оценка. Для этого они разработали систему считывания QR-кодов, закрепляемых на пчелах. Это позволяет автоматически фиксировать каждый вылет и возврат пчел, их индивидуальный идентификатор, дату, время, температуру, а также продолжительность пребывания вне улья.

Технология превосходит традиционные методы наблюдения, предоставляя точные данные о поведении пчел. Например, из более чем 32 000 отмеченных пчел было обнаружено, что большинство вылетов длятся от 1 до 4 минут, а длительные путешествия — не более 20 минут. Лишь 34% пчел находились вне улья более 2 часов, и это, вероятно, было связано с поиском пищи в периоды дефицита цветов.

Исследование также уточнило продолжительность жизни пчел: они собирают корм гораздо дольше, чем считалось раньше. Если раньше средняя продолжительность жизни оценивалась в 28 дней, то новые данные свидетельствуют, что пчелы могут жить до 6 недель, начиная собирать корм только с двухнедельного возраста.

Ученые работают над согласованием данных о поведении пчел с их "языком танцев", чтобы точнее оценить, как далеко они улетают. Это исследование также может повлиять на рекомендации для органического пчеловодства, требующего соблюдения расстояния от загрязненных территорий.

Напомним, раньше мы писали о том, что будет с организмом, если каждый день есть мед.

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