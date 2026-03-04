Ученые начали раскопки в одной из самых сухих пустынь мира: находка ошеломляет

Пустыня / © visualhunt.com

Пустыня Атакама на севере Чили официально признана самой сухой неполярной пустыней в мире. Ее климатические условия настолько строги и приближены к марсианским, что специалисты NASA годами используют эти бескрайние пески для испытания своих космических аппаратов.

Об этом пишет Discover Wildlife.

Долгое время считалось, что экстремальная засуха и высокий уровень ультрафиолета делают ядро Атаками абсолютно непригодным для любых форм жизни. Однако новое исследование ученых полностью опровергает эту теорию.

Что нашли в сверхсухой почве

Для проведения анализа команда ученых собрала образцы почвы из шести разных локаций пустыни, отличавшихся по уровню влажности, солености и рельефу. Среди исследуемых зон были песчаные дюны, высокогорья, соленые озера, пересохшие речные долины и туманные оазисы.

Результаты лабораторных исследований оказались впечатляющими: почва Атаками буквально кишит жизнью. Ученые обнаружили там целые группировки нематод — микроскопических круглых червей, относящихся к той же группе организмов, которые известны своей необычайной выносливостью тихоходы (водяные медведи).

Ранее наука уже фиксировала единичные случаи выживания нематод в экстремальных условиях, в частности, в глубоководных впадинах, льдах Антарктиды или глубоких подземных шахтах.

Однако в Атаках исследователи обнаружили не просто отдельных особей, а разветвленную экосистему. Во время секвенирования генома была классифицирована 21 семья и 36 родов этих существ, что свидетельствует о гораздо более высоком уровне биоразнообразия, чем предполагалось ранее.

Интересно, что распределение видов напрямую зависит от климатических микроусловий. В наиболее засушливом ядре пустыни разнообразие родов меньше, тогда как в более влажном регионе Альтиплано значительно выше.

Также ученые заметили географическую закономерность в способах размножения: на больших высотах преобладают нематоды, размножающиеся бесполым путем, а в низинах — использующие половое размножение.

Почему это открытие критически важно для человечества

Наличие стабильных почвенных сообществ в самых строгих условиях на планете дает научным работникам важный инструмент прогнозирования последствий глобального изменения климата.

«В свете роста глобальной засушливости эти результаты становятся все более актуальными», — объясняет Филипп Шиффер из Института зоологии Кельнского университета.

По его словам, понимание того, как организмы адаптируются в экстремальных условиях и какие параметры окружающей среды влияют на их распространение, может помочь улучшить оценку экологических последствий изменения климата».

В то же время, исследование выявило и тревожные сигналы. На некоторых участках пустыни грунтовая пищевая сеть функционирует очень плохо. Это указывает на то, что экосистема там уже получила критические повреждения и может не выдержать дальнейшего ухудшения климатических условий.

Напомним, китайские ученые предложили инновационный способ борьбы с разрастанием пустынь — с помощью специально выращенных цианобактерий, распыляемых непосредственно на песок. Как пишет Earth, микроорганизмы формируют тонкую крепкую корку, которая скрепляет песчинки, уменьшает испарение влаги и создает благоприятные условия для появления растений.

Исследования показали, что такая «живая пленка» значительно снижает эрозию почвы и помогает удерживать влагу в течение длительного времени. Ученые также установили, что искусственное введение бактерий способно ускорить формирование стабильной экосистемы с десятилетий до нескольких лет.