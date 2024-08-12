Ученые наконец опустились на дно Красного моря и сделали ужасное открытие

Красное море имеет жуткую тайну, которую только что открыли ученые, исследовавшие его дно.

Об этом пишет LADbible.

Море, расположенное между Африкой и Аравийским полуостровом, является домом для плодотворной и увлекательной экосистемы. Находящееся в Египте, оно является домом для невероятно оживленного судоходства, проходящего через Суэцкий канал. Название оно получило благодаря сезонному красному цветению водорослей, меняющему сине-зеленый оттенок воды на красный.

Однако если окунуться глубже, это не совсем так. Это поняли люди, когда ученым удалось обнаружить "бассейны смерти" на дне моря. Причина, почему они так называются, состоит в том, что они лишены кислорода. Это означает, что любое животное, которому не повезло оказаться поблизости, оглушается и погибает в этих бассейнах. Но все, что оглушено, но не убито, вскоре будет подобрано хищниками, подстерегающими неподалеку, чтобы "поесть несчастных".

Это не значит, что в "бассейнах смерти" ничего нет, ведь там обитают "экстремофильные микробы", которые могут выжить там, где мало кто может. Изучение "бассейнов смерти" может помочь понять, как зародилась жизнь на Земле, а также потенциал жизни на других планетах.

Сэм Пуркис, профессор и заведующий кафедрой морских наук в Университете Майами, сказал: "Наше нынешнее понимание состоит в том, что жизнь зародилась на Земле в морских глубинах, почти наверняка в аноксических – без кислорода – условиях. Изучение этого сообщества, таким образом, позволяет заглянуть в условия, в которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может помочь в поиске жизни в других "водных мирах" нашей Солнечной системы и за ее пределами.

Тот факт, что обычные животные, живущие на дне моря – такие как креветки, черви и моллюски – не могут выжить в бассейнах, означает, что они остаются очень нетронутыми.

"Обычно эти животные биотурбируют или переворачивают морское дно, нарушая накапливающиеся там отложения, — говорит Пуркис. "С рассолами все иначе. Здесь любые осадочные слои, оседающие на дно соляного бассейна, остаются изысканно нетронутыми".

Это значит, что исследователи также смогли использовать свои находки, чтобы помочь узнать больше о цунами и землетрясениях.

Новые соляные бассейны "представляют собой беспрецедентный рекорд прошлых осадков в регионе, тянущийся более 1 000 лет, а также записи о землетрясениях и цунами".

Их выводы свидетельствуют о том, что за последние 1 000 лет большие наводнения, вызванные сильными дождями, были примерно раз в 25 лет, а цунами – примерно раз в 100 лет.

Напомним, ученые выяснили, какой была Гренландия миллион лет назад. Окаменелости свидетельствуют о том, что там была цветущая зеленая тундра.

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