Ученые наконец-то раскрыли правду о печально известном инопланетном сообщении "Wow!" – фото

Многие считали 72-секундную вспышку в 1977 году доказательством того, что где-то в космосе есть инопланетная жизнь.

Ученые, исследующие инопланетный сигнал "Wow!", считают, что они наконец-то нашли истину после того, как обнаружили сотни других сигналов.

Об этом сообщает Daily Star.

Странный сигнал, названный так потому, что волонтер обвел его и написал рядом слово "Wow!", был загадкой с 1970-х годов, но многие считали, что он может являться признаком инопланетной жизни.

Он был обнаружен телескопом Big Ear в Огайо, который был предназначен для сканирования неба в поисках аномалий, которые могут указывать на внеземную активность.

Сигнал отличался тем, что был коротким и обнаружен только в узком диапазоне радиочастот, что является редкостью для природных астрономических явлений, а также ожидаемым для инопланетной связи.

Ученые исследуют инопланетный сигнал "Wow!" / Фото: Méndez et al/Arecibo telescope

Попытки объяснить этот сигнал в течение многих лет были безуспешными, несмотря на огромный прогресс в технологиях. Теперь команда из Университета Пуэрто-Рико сообщила о многочисленных наблюдениях на соседней звезде, напоминающих оригинальный сигнал, хотя они примерно в 60-100 раз слабее.

Профессор Абель Мендес и его команда исследовали данные обсерватории Arecibo, собранные в период с 2017 по 2020 год, когда обнаружили эти сигналы.

Гигантский телескоп наблюдал за соседними красными карликовыми звездами в надежде узнать, могут ли их планеты пригодиться для жизни. На заднем фоне за красным карликом, известным как Звезда Тигардена, команда заметила четыре сигнала, похожие на "Wow!", а также примеры, отмеченные в двух других случаях.

Ученые исследуют инопланетный сигнал "Wow!" / Фото: Big Ear Radio Observatory and NAAPO, Public Domain

Мендес и соавторы говорят, что эти сигналы "легко идентифицировать как происходящие от межзвездных облаков холодного водорода (HI) в галактике".

Теперь Мендес и соавторы полагают, что всплеск сигнала "Wow!" являлся результатом того, что облако водорода было стимулировано чем-то быстрым, например, взрывом гамма-излучения от нейтронной звезды.

Телескоп Big Ear работал вблизи частоты, известной как "линия водорода" в космосе. Она также известна как "водопой", поскольку водород входит в состав воды, и считается, что цивилизации могут использовать эту частоту, чтобы находить друг друга как животные у водопоя.

Частоты вокруг этой линии тоже относительно тихие, что позволяет общаться по всей галактике.

Мендес сказал: "Наши последние наблюдения, сделанные в период с февраля по май 2020 года, обнаружили подобные узкополосные сигналы вблизи водородной линии, хотя и менее интенсивные, чем оригинальный сигнал "Wow!".

Команда заявила, что с тех пор эти сигналы наблюдаются нечасто, поскольку для их обнаружения требуется гигантский инструмент, такой как Arecibo.

И астрономы заметили его только потому, что Arecibo находился в "дрейфовальном режиме", когда он пропускает астрономические объекты медленно мимо себя, точно так же, как и Big Ear во время первоначального обнаружения.

Если это объяснение правильно, то сигнал "Wow!" был первым обнаружением астрономической вспышки водородного мазера. Впоследствии он был обнаружен в 1989 году, но с тех пор наблюдался всего несколько раз.

Напомним, "лучший снимок НЛО" был обнародован через 50 лет. Объект появился над озером посреди пустыни.

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