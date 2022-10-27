Ученые наконец-то раскрыли тайну подводных "вспышек" возле "Титаника" (видео)

Вспышки ученые видели с помощью гидролокатора в северной части Атлантического океана. Экспедиция "Титаник" OceanGate 2022 поначалу считала это другим местом кораблекрушения. Однако обнаружила оживленную экосистему.

Об этом пишет IFL Science.

Впервые сигнал сонара у "Титаника" увидел дайвер П. Х. Наргеолет, специализирующийся на исследовании корабля. Заметили необычное явление 26 лет назад рядом с обломками судна на глубине 2900 метров.

Найденный хребет предварительно назвали Наргеолет-Фаннинг в честь двух участвовавших в миссии специалистов. Недавно открытая геологическая структура считается набором базальтовых вулканических образований.

"Мы поражены разнообразием и плотностью губок, бамбуковых кораллов, других холодноводных кораллов, присадочных омаров и рыб", — отметил доктор Стив В. Росс, исследователь Центра морских наук Университета Северной Каролины Уилмингтона.

Он добавил, что эта неизвестная экосистема позволит сравнить морское биоразнообразие на "Титанике" и около него. Выявленные отличия и сходства помогут лучше понять глубоководную среду.

Ранее ученые сообщали, что останки легендарного "Титаника", пролежавшего более ста лет на глубине 3750 метров, быстро разрушают время и бактерии. "Титаник" атакуют мощные течения, солевые коррозии и бактерии. Больше повреждений с правого борта, где располагались офицерские каюты. Ученые уверены, что в ближайшие несколько лет состояние корабля будет ухудшаться гораздо быстрее. Он может исчезнуть уже через два десятилетия.

"Титаник" плыл из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

Интересные факты о съемках легендарного "Титаника" – Киновлог

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