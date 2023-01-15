Ученые наконец-то расшифровали письменные записи о библейском царе Давиде

Стеллу также называют Моавитским камнем. Это базальтовая каменная плита, которая предоставила историкам и лингвистам крупнейший на сегодняшний день источник моавитского языка. Только сейчас исследователи смогли со значительной степенью уверенности подтвердить, что стела содержит прямые упоминания о царе Давиде.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Саму стелу обнаружили в 1868 году в виде разных фрагментов примерно в 24 км к востоку от Мертвого моря. Сегодня его хранят в Париже, в музее Лувр. На сегодня — это самая подробная надпись, повествующая о северном Израильском царстве. Хотя в 1869 году она была повреждена, отпечаток текста удалось сделать еще до того.

На плите высечено длинное повествование о том, как моавитский царь Меша пошел войной на Израиль. Хотя и не совсем точно, но описанные на ней события совпадают с таковой же в 3 главе во Второй книге Самуила (II книга Царств).

В тексте упоминается израильский бог, "Дом Давида" и "Жертвенник Давида". "Дом Давида" — это династия иудейских царей, восходящих к царю Давиду. Однако до сих пор ученые не могли убедиться в правдивости толкования и перевода этих строк.

"В 2015 году команда из Западно-семитского исследовательского проекта Университета Южной Калифорнии сделала новые цифровые фотографии как восстановленной стеллы, так и бумажного оттиска. Исследователи использовали метод под названием Reflectance Transformation Imaging (трансформация изображения с помощью оттиска), а именно сделали множество цифровых фотографий разных углов, а затем объединили, чтобы создать точное трехмерное цифровое воспроизведение предмета", — отметили ученые.

Напомним, Кэмпбелл Прайс из Манчестерского университета развенчал давний миф о том, что египтяне превращали тела умерших в мумии для их сохранения. Он считает, что эта сложная техника погребения на самом деле была способом превратить умершего человека в приближенное к богам существо и сделать его также божественным.

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