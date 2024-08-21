Ученые наконец-то воспроизвели настоящее лицо египетской мумии, кричащей в муках – фото

Она была найдена в 1935 году в Дейр-эль-Бахаре и только теперь ее реконструировали.

Настоящее лицо древнеегипетской мумии, которая умерла, крича в агонии, можно увидеть впервые за 3500 лет, после того как ученые его реконструировали.

Об этом сообщает Daily Star.

Известная как "кричащая женщина", мумия была найдена в 1935 году в Дейр-Эль-Бахаре, Египет, в семейной гробнице королевского архитектора Сенмута.

Необычно для мумии ее органы остались внутри нее, поэтому долгое время считалось, что ее рот был раскрыт вследствие небрежной работы бальзамировщиками. Но после недавнего исследования, показавшего, что причиной искаженного выражения лица была мучительная смерть, ученые решили восстановить ее живое лицо.

Мумия кричащей женщины / Фото: Sahar Saleem

Сисеро Мораес, бразильский эксперт по графике, работавший над реконструкцией, говорит, что в результате получилось "приятное лицо", созданное путем сочетания нескольких подходов.

Он сказал: "Я использовал технику, которая объединяет элементы традиционных школ реконструкции лица с новыми подходами, основанными на данных компьютерной томографии живых людей. Эти проекции позволяют выявить пространственные границы таких структур, как ухо, глаза, нос, рот и т.п. Кроме того, некоторые структуры также прослеживаются в профиль, например, нос и боковые части лица. Данные дополняются техникой анатомической деформации, когда голова виртуального цифрового донора приспосабливается к аппроксимации черепа. В целом, все данные совместимы, с небольшими отличиями, поэтому окончательное лицо является интерполяцией всей информации".

Мораес создал разные версии лица. Одна из них – объективная, с закрытыми глазами, в оттенках серого, чтобы избежать суждений об оттенке кожи или цвете глаз. Другая – более субъективная, показывает женщину так, как она могла бы выглядеть при жизни, в цвете, в парике, в котором ее похоронили.

Реконструкция лица кричащей женщины / Фото: Cicero Moraes/Pen News

А третья версия – ее крик, показывающий, как она могла бы выглядеть, когда ее впервые похоронили.

Реконструкция лица кричащей женщины / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Мораес знает, что его выбор оттенка кожи на последних изображениях может оказаться противоречивым. Он сказал: "Вопрос цвета кожи древних египтян влечет за собой много споров, причем дискуссия смещается из научной плоскости в культурную и политическую. Чтобы избежать этих проблем, я искал подход, основанный на публикациях на эту тему, данных, собранных в результате исследований местных групп, и древнеегипетского искусства".

Сахар Салим из Каирского университета, главный автор недавнего исследования "кричащей женщины", считает, что причиной страдания мумии является трупный спазм.

"Ее бальзамировали дорогим импортным бальзамировочным материалом, — говорит доктор Салим. — Это, а также хорошо сохранившийся внешний вид мумии, противоречит традиционному мнению о том, что неспособность удалить внутренние органы означает некачественную мумификацию. Выражение лица мумии в состоянии крика в этом исследовании можно прочитать как трупный спазм, имея в виду, что женщина умерла, крича от агонии или боли. Эта мумифицированная кричащая женщина является настоящей "капсулой времени" того, как она умерла, раскрывая некоторые тайны мумификации".

Мумия кричащей женщины / Фото: Sahar Saleem

Причина ее мучительной смерти потеряна для истории. Используя инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье на останках, доктор Салим и ее коллеги обнаружили, что тело бальзамировали можжевельником и ладаном. Эти ароматы были дорогими, причем первые были импортированы с Восточного Средиземноморья, а вторые – из Восточной Африки или Южной Аравии.

Мумия также имела парик, изготовленный из волокон финиковой пальмы, обработанных кристаллами кварца, магнетита и альбита. По словам Салим, это, вероятно, было сделано для того, чтобы сделать пряди более жесткими и сделать их черными – цвет, который, как считали древние египтяне, олицетворял молодость.

Она добавила: "В записях раскопок упоминается, что она носила два кольца с яшмовыми скарабеями на золотой и серебряной оправе соответственно. Материал, использованный для этих амулетов и украшений, указывает на богатство и социально-экономический статус человека".

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На гробу женщины не указано ее имя, но место ее захоронения рядом с заупокойным храмом великой женщины-фараона Хатшепсут дает подсказку. Она была похоронена вместе с родителями Сенмута, надзирателя за царскими работами и архитектора храма, который, по преданию, был любовником фараона.

"Она, вероятно, была близким членом семьи Сенмута, чтобы разделить место вечного упокоения его родителей", — сказала Салим.

Мораес похвалил Салим и ее соавтора Самию Эль-Мергани из Министерства туризма и древностей Египта за их "вдохновляющую работу": "Мне очень нравятся две вещи: читать научные работы и писать их. Я имел возможность прочитать статью, опубликованную Салим и Эль-Мергани, которые предоставили подробные данные о находке, под лицензией Creative Commons. Я решил сделать свой вклад, рассказав об этом открытии".

Напомним, внутри тел найденных в Перу "мумий инопланетян" обнаружили "межгалактические мобильные телефоны". Ученые сейчас тестируют находки в криминалистических лабораториях с разными экспертами, воюющими за правду.

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