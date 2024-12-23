Ученые наконец-то выяснили, почему красное вино вызывает такое сильное похмелье

Виноградная дискуссия исчерпана.
Двое ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе считают, что выяснили, почему каберне, пино нуар и другие сорта красного вина вызывают столь жестокое похмелье.
Об этом пишет The Conversation.
Эндрю Уотерхаус, профессор энологии, и Апрамита Дэви, постдокторский исследователь в области пищевых наук и технологий, рассказали, что красные вина содержат много кверцетина, который влияет на способность организма правильно перерабатывать алкоголь.
Кверцетин – это фенольное соединение, содержащееся в кожуре винограда. В красном вине больше кверцетина, чем в белом, потому что кожура красного винограда дольше остается в процессе ферментации.
Уотерхаус и Дэви измерили, как кверцетин замедляет процесс расщепления фермента ALDH, который расщепляет ацетальдегид, вырабатываемый в организме человека при взаимодействии с алкоголем. Тесты подтвердили, что кверцетин является сильным ингибитором этого процесса.
Глюкуронид кверцетина, согласно исследованию, нарушает метаболизм алкоголя в организме и создает дополнительное количество циркулирующего ацетальдегида – что вызывает воспаление и головную боль.
Уотерхаус и Дэви отметили, что избыток ацетальдегида приводит к покраснению кожи, что сопровождается головной болью. Головные боли являются следствием задержания метаболизма, когда организм расщепляет алкоголь.
В исследовании также рассматривался вопрос, являются ли сульфиты, биогенные амины и танины одной из причин похмелья от красного вина.
Сульфиты часто встречаются во всех видах вин и давно считаются причиной похмелья от алкоголя. Но, как утверждают Уотерхаус и Дэви, количество миллиграммов сульфитов в вине – 20 миллиграммов в одном бокале – вряд ли достаточно для того, чтобы перегрузить сульфитооксидазы организма.
Биогенные амины – это азотистые вещества, также содержащиеся во многих ферментированных продуктах и напитках. Однако ученые утверждают, что в вине их слишком мало, чтобы вызывать жестокое похмелье.
Наконец, в красных винах содержится большое количество танина, из-за чего многие страдающие похмельем обвиняют в нем химические соединения.
Но, как отмечают Уотерхаус и Дэви, в виноградной кожуре и косточках есть много других фенольных соединений, таких как кверцетин, которые вызывают похмелье. Кроме того, танин содержится в других продуктах, таких как чай и шоколад, которые редко вызывают головную боль.
В завершение Уотерхаус и Дэви отметили, что находящийся на солнце виноград производит больше кверцетина, что, со своей стороны, приводит к тому, что эти виды красного вина вызывают более сильное похмелье.
Напомним, какое вино лучше подойдет для ароматного зимнего напитка — глинтвейна. Он может быть как алкогольным, так и безалкогольным.
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