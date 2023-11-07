Ученые наконец-то выяснили, почему время замедляется перед лицом смерти

В новом исследовании ученые выяснили, почему люди, столкнувшиеся почти роковым опытом, почувствовали, что время замедляется.

Об этом пишет Daily Mail.

Психолог из Ливерпульского университета Джона Мурса в Англии Рут Огден объяснила, почему время может замедляться во время автокатастрофы, сердечного приступа или других событий, которые ставят нас перед лицом смерти.

По мнению исследовательницы, замедление времени действительно связано с нашим мозгом. По сути он делает все, чтобы увеличить наши шансы на выживание. Предполагается, что замедление чувствуемого времени может означать, что мозг переходит в гиперфокусировку, в результате чего у человека больше шансов отреагировать на ситуацию.

По словам Огдена, то, как наш мозг обрабатывает время, тесно связано с тем, как он обрабатывает эмоции. Это объясняется тем, что участки мозга, регулирующие эмоции, связаны с обработкой времени. При обострении эмоций происходит активация, вызванная мозгом, чтобы сохранить некую стабильность – это изменяет его способность обрабатывать время.

Издание напоминает, что еще в 2017 году профессор социологии в колледже Эккерд Майкл Флаэрти обнаружил, что время может замедляться не только на пороге смерти, но и когда человек отправляется в новое путешествие. Ученый уверял, что чувство времени может замедляться, когда мы сталкиваемся с новым опытом, например, овладеваем сложным навыком или отправляемся в отпуск в ранее неизвестное место.

Ранее ученые узнали, чем пахнет смерть.

Читайте также: