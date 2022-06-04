Ученые наконец-то выяснили, зачем жирафе длинная шея

Во время своего недавнего исследования ученые изучили окаменелость животного Discokeryx xieshi из раннего миоцена, возраст которого составляет почти 17 миллионов лет.

Новое исследование предполагает, что у жирафов развились длинные шеи в результате полового отбора, а их происхождение идет от D. xiezhi. Сегодня длинные шеи жирафов служат важной целью в кормлении, борьбе и избегании хищников.

Об этом пишет Inverse.

В частности, способ борьбы жирафа, называемый "борьбой шеями", связан с лучшим методом борьбы жвачных животных с короткой шеей — ударом головой.

Жвачные животные нуждались в рогах для борьбы. Так как они травоядные, зубы больше подходят для измельчения растительности, а не для разрезания плоти. Поэтому они не могут наносить смертельных укусов, как львы.

Борьба шеями – это еще и демонстрация спаривания. Самцы жирафов преследуют других самцов жирафов, чтобы соперничать за самку. Самец с преобладающими осинами имеет преимущество, поэтому его черты передаются потомству после спаривания.

"Суть в изучении D. xiezhi состоит в том, что он показывает, как половой отбор сыграл важную роль в морфологии шеи предка жирафа. Причем, такое объяснение может быть использовано и для современного жирафа", — отметили ученые.

Ранее специалисты выяснили – зебры белые с черными полосами или наоборот.

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