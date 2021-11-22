Ученые наконец-то выяснили: зебры белые с черными полосами или наоборот

У всех зебр одинаковый цвет кожи – черный.

У зебр, обитающих в саваннах Восточной и Южной Африки, полосы на теле уникальны у каждой особи. У представителей трех видов зебр, саванной зебры или бурчеловой зебры, горной зебры и зебры Греви, несмотря на различные узоры и окраски, один и тот же цвет кожи.

Об этом сообщает Live Science.

Также читайте В зоопарке в Нидерландах животные страдают от расстройства желудка и кашля

По словам Тима Каро из Калифорнийского университета в Дэвисе, у всех зебр одинаковый цвет кожи – черный. Однако остается вопрос: шерсть у зебр черная с белыми полосами или белая с черными?

Ученые выяснили: шерсть у зебр, как белая, так и черная, растет из фолликула, заполненного клетками меланоцитов, они производят пигмент – меланин, определяющий цвет волос и кожи. Чем его больше, значит появляется более темный цвет, и наоборот, чем его меньше, появляется более светлый цвет.

В черной шерсти зебр полно меланина, а в белой шерсти его нет, потому что фолликулы, из которых растет белая шерсть, "отключили" меланоциты, и они не производят пигмент.

Специалисты добавили, что производство меланина прекращается именно во время роста белой шерсти, поэтому зебры действительно черные, с белыми полосами.

Напомним, новый вид динозавров обнаружили в Бразилии. Ему может быть около 70 млн. лет.

Ученым уже удалось выяснить, что они были хищниками. Эти создания длиной в 5 метров передвигались на двух задних лапах, имели короткие передние лапы и очень крепкий хвост.

Впервые остатки этих динозавров нашли еще два десятилетия назад, но только сейчас исследователи с уверенностью говорят, что это новый ранее неизвестный вид.

Читайте также: