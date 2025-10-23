Ученые наконец-то разгадали тайну таблицы из календаря мая

260-дневный календарь давал возможность не только предусматривать фазы Луны, но и затемнение. / © Associated Press

В астрологическом календаре мая было 260 дней, и его использовали для предсказания судеб людей. В Дрезденском кодексе, который представляет собой одну из четырех сохранившихся рукописей мая, есть таблица с 405 новолуниями. Исследователи говорят, что с помощью этой таблицы мая могли с точностью до одного дня предсказывать полнолуние и новолуние.

Об этом пишет издание IFLScience.

Эксперты отмечают, что 260-дневный календарь давал возможность не только предусматривать фазы Луны, но и затмения, происходившие в разных точках мира. За лунными затмениями могут наблюдать множество людей по всему миру, но солнечные затмения более редки.

«Я выяснил, что в таблице есть две точки, более близкие к точному выравниванию Земли, Луны и Солнца. Одна из них на 358 месяца, другая — на 223. Обе соответствуют известным циклам затмений, которые мы сегодня называем inex и saros», — отметил Джастесон в интервью IFLScience.

Эти циклы — 358 и 223 синодических месяца соответственно — применялись для «сброса» календаря, благодаря чему предсказания оставались точными на протяжении нескольких веков.

По данным исследователей, именно благодаря этим периодам жрецы могли избегать накопления погрешностей, возникавших из-за небольшой разницы между лунным и солнечным вращением.

