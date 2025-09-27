Ученые наконец-то узнали, почему хоббиты были такими маленькими

Кадр из фильма «Хоббит» / © http://www.talant.ua

Ученые смогли объяснить, почему Homo floresiensis, которых также называли хоббитами, были такими маленькими. Для этого исследователи разглядели зубы этого старого вида.



Homo floresiensis назвали хоббитами, их рост достигал примерно одного метра, а размеры мозга сравнимы с шимпанзе. В новом исследовании ученые рассказали, почему же древние хоббиты были такими маленькими.

Предыдущие исследования пропорций коренных зубов позволили по-новому взглянуть на эволюцию беременности, продемонстрировав, что темп роста плода тесно связан с пропорциями коренных зубов у приматов.

Исследователи собрали данные о размерах зубов и мозга 15 видов древних людей, охватывавших около пяти миллионов лет эволюции. У большинства видов третьи моляры, также известные как зубы мудрости, становились меньше по мере увеличения размера мозга в течение эволюции. Чем древнее были предки человека, тем больше у них были зубы мудрости и меньший мозг.

Теперь ученые признают, что формирование мозга и зубов в период беременности неразрывно связано. У большинства видов больший мозг коррелирует с более мелкими зубьями мудрости.

Единственным исключением стали хоббиты. Маленькие зубы мудрости у хоббитов указывают на то, что, по крайней мере, в утробе матери, они были готовы к пропорционально большему размеру мозга, отличительной чертой людей и их родственников. Замедление роста мозга, вероятно, произошло после рождения.

Фактически это тот же механизм, с помощью которого некоторые низкорослые современные популяции людей адаптировались к местным экологическим условиям. Для хоббитов низкий рост также являлся адаптацией к условиям жизни на острове Флорес.

