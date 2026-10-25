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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Ученые намеренно ввели человеку вирус, разработанный искусственным интеллектом

Результаты лечения, которое может быть первым, осуществленным с помощью вирусов ИИ, пока неизвестно, а технический отчет компании не прошел независимое научное рецензирование.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Созданные ИИ вирусы впервые ввели человеку

Созданные ИИ вирусы впервые ввели человеку / © Pixabay

Американский стартап Radical Numerics заявил об использовании вирусов, созданных с помощью искусственного интеллекта, для лечения пациента с опасной бактериальной инфекцией.

Об этом сообщает The New York Times.

Исследователи адаптировали бактериофаги — заражающие и уничтожающие бактерии вирусы — для борьбы со штаммом кишечной палочки, устойчивым к антибиотикам и доступным фагам.

До этого исследователи проверили разработанные бактериофаги в лаборатории. По данным компании, смесь уничтожила штамм бактерий, выделенный у пациента с инфекцией, устойчивой к антибиотикам. Однако неизвестно, помогло ли лечение самому человеку. Компания не раскрыла ни результатов, ни типа инфекции, сославшись на необходимость защитить конфиденциальность пациента.

Бактериофаги рассматривают как один из способов борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями. В отличие от препаратов широкого спектра действия они могут влиять на конкретные штаммы возбудителей и одновременно не уничтожать значительную часть полезных бактерий в организме.

ИИ уже использовали для разработки таких вирусов. В прошлом году исследователи из Стэнфордского университета и Arc Institute создали бактериофаги против кишечной палочки. Некоторые из них показали лучшие результаты в лаборатории, чем природный вирус, используемый в качестве основы для разработки.

Ранее сообщалось, что во Франции пациент умер от вируса Шамонда, считавшегося неспособным заражать людей.

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