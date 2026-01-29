Ученые NASA обнаружили место, где могут "прятаться" инопланетяне

Экзопланета. Иллюстративное изображение

Американское космическое агентство NASA обнаружило редкую экзопланету, которая «чрезвычайно похожа на Землю». На ее поверхности может быть жидкая вода и пригодная для жизни атмосфера.

Об этом сообщает Daily Mail.

Планета, получившая название HD 137010 b, расположена на расстоянии 146 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды, которая по своему звездному типу похожа на наше Солнце, но холоднее и тусклее. Поэтому инопланетяне, живущие на этой планете, должны быть хорошо адаптированы к холодной погоде.

Ученые NASA обнаружили каменистую экзопланету с помощью данных, собранных космическим телескопом «Кеплер». Это открытие произошло благодаря единственному «транзиту» — пересечению планеты через грань своей звезды. Этого было достаточно для ученых, чтобы оценить орбитальный период экзопланеты.

Отслеживая время, которое понадобилось тени планеты, чтобы пройти по поверхности его «солнца», команда ученых подсчитала, что период вращения планеты вокруг своей оси составляет 10 часов, по сравнению с 13 часами у Земли.

Их расчеты также показывают, что там, вероятно, холодно, хотя, по данным NASA, существует вероятность того, что HD 137010 b может оказаться миром умеренного или даже водного климата.

«Нужна была бы просто атмосфера, более богатая углекислым газом, чем наша собственная», — пояснила команда.

На основе моделирования возможных атмосфер планеты, NASA утверждает, что существует 40-процентная вероятность того, что планета попадает в «консервативную» зону жизни вокруг звезды, и 51-процентная вероятность того, что она попадает в более широкую «оптимистическую» зону жизни.

Чтобы подтвердить, является ли планета пригодной для жизни, исследователи теперь проведут дальнейшие наблюдения, хотя и признают, что это будет сложно.

«Орбитальное расстояние планеты, столь похожее на земное, означает, что такие транзиты происходят гораздо реже, чем для планет на более плотных орбитах вокруг своих звезд (это главная причина, почему экзопланеты с орбитами, подобными земным, так трудно обнаружить)», — пояснили в NASA.

Возможно, для сбора дополнительных данных о планете HD 137010 b придется подождать следующего поколения космических телескопов.

