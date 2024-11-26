Ученые NASA обнаружили туннели для ядерных ракет, спрятанные под ледовым щитом Гренландии

Ученые NASA, исследовавшие ледовые покровы Гренландии, открыли уникальный вид заброшенного "города под льдом", построенного американскими военными во времена Холодной войны. Это место планировалось для размещения ядерных ракет, готовых к запуску в случае войны между США и СССР.

Об этом пишет Space.

Ученые NASA, используя исследовательский самолет Gulfstream III и радиолокационные приборы, проводили исследования ледяных щитов Гренландии. Они стремились измерить глубину ледника и подземные слои породы, однако в результате обнаружили заброшенную военную базу США, известную как Camp Century, построенную во времена Холодной войны. База состоит из туннелей, вырубленных прямо в ледовом щите.

Снимки, полученные с помощью радаров, позволили ученым увидеть структуры на месте этой военной базы так, как их никогда не было видно раньше. Сначала исследователи не знали, что именно они нашли, поскольку их задача заключалась в изучении подледных пород, но впоследствии выяснилось, что они наткнулись на одну из самых сокровенных военных инсталляций эпохи Холодной войны.

База Camp Century была частью секретного проекта "Ледяной червь", направленного на строительство подземной сети тоннелей в ледяном щите Гренландии. План заключался в том, чтобы построить более 4 000 км тоннелей для размещения межконтинентальных баллистических ракет, которые могли быть направлены на Советский Союз.

Строительство базы началось в 1959 году, но из-за высокой стоимости и сложностей, связанных с постоянными изменениями в ледяном покрове, проект был прекращен в 1967 году. В результате был построен всего 21 тоннель длиной около 3 км, но ракеты так и не были размещены.

Американцы рассматривали север Гренландии как идеальное место для размещения ядерных ракет, поскольку остров находился близко к Советскому Союзу. Проект предполагал строительство тоннелей на глубине до 9 метров под поверхностью льда, где планировалось хранить ракеты Minuteman IRBM.

Несмотря на то, что база уже давно заброшена, остатки Camp Century все еще напоминают о былых временах. Во время закрытия военные похоронили на базе боеприпасы, топливо и опасные материалы, и со временем таяние ледника открывает новые фрагменты этой военной инсталляции.

Сейчас исследования Camp Century позволяют ученым изучать влияние изменения климата на такие регионы как ледяные щиты Гренландии. Измерения толщины льда позволяют спрогнозировать, как быстрое потепление может привести к повышению уровня моря.

Напомним, вечером вторника, 26 ноября, к Земле приблизится крупный астероид под названием 2006 WB, размером с футбольное поле. Астероид протяженностью 97,8 метра мимо нашей планеты на расстоянии 891 241 км.

Читайте также: