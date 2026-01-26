Ученые NASA рассказали, что станет причиной гибели нашей планеты

Космос / © Pixabay

NASA предупреждает, что через примерно пять миллиардов лет Земля претерпит катастрофические изменения из-за превращения Солнца в красного гиганта, что приведет к уничтожению планеты или ее разрыву под действием гравитационных сил.

Об этом пишет издание Daily Mail Online.

Как сообщают астрофизики NASA и международные ученые, в частности профессор Джанет Дрю из University College London, опираясь на данные, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) сегодня Солнце находится в состоянии стабильности, когда гравитационные силы и термоядерные процессы поддерживают равновесие.

Но через пять миллиардов лет запасы водорода в его ядре исчерпаются. Это приведет к постепенному сжатию ядра и повышению температуры до уровня, достаточного для синтеза углерода из гелия. Высвобожденная энергия заставит внешние слои звезды расшириться в сотни и даже тысячи раз, что превратит Солнце в красного гиганта. Границы этого гиганта могут достичь орбиты Земли, что делает будущее планеты неотвратимо опасным.

Ученые выделяют два основных сценария для нашей планеты. Первый предполагает полное расплавление Земли в горячей плазме расширенных внешних слоев Солнца. Второй вариант — разрыв планеты под действием огромных приливных сил еще до ее погружения в звездное тело. Исследования экзопланет подтверждают такую угрозу: возле стареющих красных гигантов количество крупных тел на близких орбитах уменьшается почти вдвое.

Чтобы лучше понять, какими будут последствия этого процесса, ученые изучают туманность Хеликс, расположенную в 650 световых годах от Земли. Снимки JWST демонстрируют остатки некогда полноценной звездной системы. В центре туманности находится плотное ядро, размером с Землю, которое излучает ультрафиолетовое излучение. Сброшенные оболочки звезды образовали газовые кольца, которые простираются на расстояние до трех световых лет, а разноцветная окраска показывает распределение ионизированного газа, молекулярного водорода и холодной космической пыли.

Несмотря на то, что события кажутся катастрофическими, ученые отмечают, что это естественный цикл космоса. Как объясняет профессор Джанет Дрю, элементы, выделяемые умирающим Солнцем — углерод, кислород, железо — становятся материалом для формирования новых планет и потенциальных будущих форм жизни. Гибель Земли, по их словам, лишь откроет путь для рождения новых миров во Вселенной.

