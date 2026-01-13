- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые NASA выяснили, как пребывание в космосе меняет мозг астронавтов
Исследование NASA и ученых США показало, что мозг астронавтов смещается в череп после пребывания в космосе.
Длительные космические миссии приводят к физическому изменению формы и положению мозга в черепной коробке. Некоторые из этих изменений остаются заметными даже через полгода после возвращения на Землю.
Об этом стало известно из результатов исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оказалось, что после пребывания в невесомости мозг астронавтов смещается «вверх и назад» внутри черепа. Наиболее существенные трансформации отмечены в сенсорных и моторных зонах.
Как проводилось исследование
Ученые проанализировали данные МРТ 26 астронавтов, сделанные до и после полетов. Для сравнения использовали результаты обследования 24 гражданских добровольцев, находившихся в условиях длительного постельного режима с наклоном головы вниз (это имитирует влияние микрогравитации на распределение жидкостей в организме).
Ученые сделали следующие выводы:
изменения напрямую зависят от продолжительности миссии. Наибольшие деформации наблюдались у тех, кто находился в космосе около года. Однако даже двухнедельные полеты оставляют заметный след;
кроме вертикального смещения зафиксированы нелинейные боковые деформации, отличающиеся в верхней и нижней частях мозга;
хотя большинство показателей возвращаются в норму в течение шести месяцев после приземления, определенные структурные изменения сохраняются дольше.
Совторник исследования, профессор Флоридского университета Рэйчел Сейдлер в комментарии для NBC отметила, что понимание этих процессов является критически важным для безопасности будущих путешествий, в частности на Марс.
«Нам необходимо понять эти изменения и их влияние, чтобы сохранить здоровье астронавтов и обеспечить их долголетие», — подчеркнула Сейдлер.
Ученые планируют дополнительные исследования, чтобы выяснить, как именно эти физические смещения влияют на когнитивные функции и работоспособность экипажей при выполнении сложных задач в космосе.
Напомним, ранее речь шла о 10-секундный сигнал из самого отдаленного уголка Вселенной. Этот уголок расположен на расстоянии 13 млрд. световых лет, указывают ученые.