Ученые NASA выяснили, как пребывание в космосе меняет мозг астронавтов

Исследование космоса

Длительные космические миссии приводят к физическому изменению формы и положению мозга в черепной коробке. Некоторые из этих изменений остаются заметными даже через полгода после возвращения на Землю.

Об этом стало известно из результатов исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Оказалось, что после пребывания в невесомости мозг астронавтов смещается «вверх и назад» внутри черепа. Наиболее существенные трансформации отмечены в сенсорных и моторных зонах.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные МРТ 26 астронавтов, сделанные до и после полетов. Для сравнения использовали результаты обследования 24 гражданских добровольцев, находившихся в условиях длительного постельного режима с наклоном головы вниз (это имитирует влияние микрогравитации на распределение жидкостей в организме).

Ученые сделали следующие выводы:

изменения напрямую зависят от продолжительности миссии. Наибольшие деформации наблюдались у тех, кто находился в космосе около года. Однако даже двухнедельные полеты оставляют заметный след;

кроме вертикального смещения зафиксированы нелинейные боковые деформации, отличающиеся в верхней и нижней частях мозга;

хотя большинство показателей возвращаются в норму в течение шести месяцев после приземления, определенные структурные изменения сохраняются дольше.

Совторник исследования, профессор Флоридского университета Рэйчел Сейдлер в комментарии для NBC отметила, что понимание этих процессов является критически важным для безопасности будущих путешествий, в частности на Марс.

«Нам необходимо понять эти изменения и их влияние, чтобы сохранить здоровье астронавтов и обеспечить их долголетие», — подчеркнула Сейдлер.

Ученые планируют дополнительные исследования, чтобы выяснить, как именно эти физические смещения влияют на когнитивные функции и работоспособность экипажей при выполнении сложных задач в космосе.

