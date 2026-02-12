ТСН в социальных сетях

Наука и IT
251
2 мин

Ученые нашли 3300-летние сандалии Тутанхамона, которыми фараон «топтал» врагов — детали

Во время раскопок гробницы Тутанхамона в 1922 году обнаружили уникальные сандалии с фигурами связанных пленных.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Сандалии Тутанхамона. Фото: Cairo Museum

Сандалии Тутанхамона. Фото: Cairo Museum

В гробнице царя Тутанхамона археологи обнаружили необычную пару сандалий, стельки которых украшены фигурами связанных врагов. Эти 3300-летние изделия были частью десятков пар обуви, сопровождавших молодого фараона в загробной жизни.

Об этом сообщило издание Live Science.

Сандалии обнаружили в 1922 году во время раскопок, которые провел британский археолог Говард Картер вместе с местными работниками. Их нашли среди тысяч других вещей, положенных в захоронение — хотя точно установить первоначальное местоположение обуви сложно, ведь часть артефактов в древности перемещали или разграбили.

Размер сандалий — 28,4 × 9,2 см, что примерно соответствует мужскому размеру US 11,5 (EU 45). Их изготовили из дерева и украсили шпоном, зеленой кожей и золотой фольгой. На арочной части каждой сандалии изображены двое пленных, связанных лотосом и папирусом. По периметру нанесены восемь лучных видов оружия, которые вместе с ремешком в форме лука образуют «Девять луков» — обобщенный символ врагов Египта.

Сегодня эта пара представлена в Египетском музее в Каире. Как отмечает музейная карточка, композиция на обуви символизирует абсолютную власть фараона, а Девять луков «расположены так, что ноги царя наступают на них, олицетворяя потоптание врагов Египта монархом».

На мумии Тутанхамона нашли золотые сандалии и накладки на пальцы ног, однако до сих пор неизвестно, носил ли он другие обнаруженные пары при жизни, или их изготовили специально для захоронения.

Напомним, в Италии полиция случайно нашла древнеримский корабль. Судно с десятками амфор пролежало под водой почти 1600 лет. Теперь его будут исследовать археологи.

251
