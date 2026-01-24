Ученые нашли альтернативный способ выживания на Марсе: подробности

Марс / © Associated Press

Обеспечение стабильного доступа к воде является главным условием возможного заселения Красной планеты. Новое научное исследование показало, что влага, извлеченная непосредственно из атмосферы Марса, может стать ценным альтернативным ресурсом, если люди когда-нибудь отважятся колонизировать соседнюю планету.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследование, проведенное доктором Василисом Инглезакисом из Университета Стратклайда, проанализировало разные технологии получения H2O в суровых марсианских условиях. На планете существует несколько потенциальных источников воды: подземный лед, почвенная влажность, атмосферный пар.

Согласно выводам ученых, подземный лед остается самым жизнеспособным долгосрочным решением из-за значительных запасов. Однако существует серьезная проблема: залежи льда могут отсутствовать вблизи удобных мест высадки исследователей, что затрудняет их использование на начальных этапах.

Именно поэтому учёные обратили внимание на атмосферу. Хотя добыча воды из воздуха является технически сложной задачей и требует больших затрат энергии, этот метод может стать незаменимой альтернативой в районах, где подземный лед недоступен или служить надежным резервным источником.

Доктор Инглезакис с кафедры химической и технологической инженерии подчеркнул, что вода на Марсе нужна не только для утоления жажды астронавтов.

«Надежный доступ к воде будет иметь решающее значение для выживания человека на Марсе, не только для питья, но и для производства кислорода и топлива, что снизит зависимость от земных источников», — отметил ученый.

Какие перспективы колонизации

В статье рассматривается каждый метод добычи с точки зрения энергопотребления, возможности масштабирования и пригодности для разных погодных условий Марса. Анализ подтверждает, что, хотя подземный лед является приоритетом, технологии сбора атмосферной воды предлагают новые возможности для автономности миссий.

«Хотя поиски воды продолжаются, а большая часть Марса остается не исследованной, четкое понимание доступных технологий и их практическое применение будет иметь ключевое значение для поддержания долгосрочных миссий и, наконец, заселения планеты», — добавил Инглезакис.

