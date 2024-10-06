Ученые нашли альтернативу каннабису "без кайфа": что может изменить это открытие

Ученые обнаружили каннабидиол (КБД) — вещество, обладающее лекарственными свойствами и содержащееся в каннабисе, — в обычном сорняке, который растет в Бразилии. Эта находка открывает новые потенциальные возможности для производства набирающих популярности лекарств на основе КБД.

Об этом пишет Science Alert.

В прошлом году молекулярный биолог Родриго Моура Нето из Федерального университета Рио-де-Жанейро сообщил, что его команда обнаружила КБД в плодах и цветках растения ямайская крапивница (Trema micrantha blume) — кустарника, который произрастает на большей части территории Бразилии и считается сорняком.

Каннабидиол все чаще используют для лечения таких заболеваний, как эпилепсия, хроническая боль и тревожность. Это вещество является одним из основных активных соединений в каннабисе, наряду с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который вызывает у потребителей ощущение "кайфа".

Эффективность КБД в качестве лечебного средства и последствия его применения все еще изучаются, но с каждым годом лекарственные препараты на его основе используются все чаще.

Исследователи отметили, в отличие от каннабиса, ямайская крапивница не содержит ТГК. Это значит, что в дальнейшем фармакологическая промышленность сможет получить обильный источник КБД "без юридических сложностей", с которыми связано выращивание каннабиса, запрещенного во многих странах из-за его наркотических свойств.

"Это легальная альтернатива употреблению каннабиса в медицинских целях. Кроме того ямайская крапивница растет по всей Бразилии. Это был бы более простой и дешевый источник каннабидиола", — сказал Нето.

Ученый сообщил, что теперь он планирует расширить масштаб своего исследования, чтобы определить наилучшие методы извлечения КБД из растения и проанализировать его эффективность у пациентов, которые в настоящее время принимают лекарственные препараты на основе медицинской марихуаны. По его оценкам, новое исследование займет не менее пяти лет.

Аналитики компании Vantage Market Research оценили мировой рынок КБД почти в 5 миллиардов долларов США и прогнозируют, что к 2028 году он вырастет до более чем 47 миллиардов долларов США, в основном за счет использования в медицинских целях.

Напомним, в Украине легализовали медицинский каннабис. Приобрести препараты можно будет только по электронному рецепту.

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