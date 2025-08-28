Ученые нашли аромат, увеличивающий серое вещество мозга

Мозг / © Associated Press

Регулярное вдыхание запаха роз может влиять на структуру мозга человека. К такому выводу пришли ученые из Киотского университета и Университета Цукубы (Япония).

Об этом сообщило издание Science Alert.

В исследовании приняли участие 50 женщин. В течение месяца 28 из них каждый день наносили на одежду специальное масло с ароматом розы, в то время как 22 участницы контрольной группы использовали только воду. После этого всем добровольцам была проведена магнитно-резонансная томография.

Снимки МРТ показали увеличение объема серого вещества у тех, кто во время эксперимента вдыхал аромат розы. Наибольшие изменения зафиксировали в задней поясной коре (PCC), отвечающей за формирование ассоциаций и памяти. В миндалине и орбитофронтальной коре, связанных с эмоциями и восприятием запахов, изменения были незначительными.

Ученые отмечают: хотя увеличение серого вещества не означает автоматического повышения умственных способностей, результаты исследования могут иметь значение для изучения нейродегенеративных болезней, в частности, деменции и болезни Альцгеймера. Известно, что задняя поясная кора у пациентов с этими диагнозами уменьшается, а ее стимуляция с помощью ароматов может помочь поддерживать активность мозга.

В своей статье исследователи подчеркивают: это первый эксперимент, доказывающий, что длительное вдыхание ароматов способно изменять структуру мозга. Они надеются, что дальнейшие исследования с разными запахами и большим количеством участников помогут создать доступные методы ароматерапии для поддержания психического здоровья.

