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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
1289
Время на прочтение
2 мин

Ученые нашли бессмертное существо, способное возвращать себе молодость: как оно может помочь человечеству

Этот феномен открывает новые способности в науке.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Turritopsis dohrnii – уникальное существо, способное возвращаться в молодость

Turritopsis dohrnii – уникальное существо, способное возвращаться в молодость / © Фото из открытых источников

В природе существует уникальное существо, бросающее вызов привычному пониманию старения и смерти – «бессмертная медуза» Turritopsis dohrnii. Она способна возвращаться к молодости, начиная свой жизненный цикл заново, что делает его потенциально бессмертным.

Об этом пишет Т4.

Turritopsis dohrnii — крохотная медуза размером 4-5 мм, встречающаяся в Средиземном море, Карибском бассейне и у берегов Японии. Ее прозрачное тело имеет легкий розовый или красный оттенок в центре, а количество тонких щупалец меняется в зависимости от возраста.

Феномен омоложения

Главный секрет этой медузы – способность к трансдифференцированию. Это уникальный биологический процесс, при котором взрослые клетки превращаются в клетки ранней стадии развития, возвращая организм в полипную форму.

Если Turritopsis dohrnii сталкивается с травмой, недостатком пищи или изменениями окружающей среды, она не погибает, а «омолаживается» и начинает жизненный цикл снова. Теоретически этот процесс может повторяться до бесконечности, что и принесло ей статус «бессмертной медузы».

Исследование и потенциал в медицине

Феномен омоложения впервые зафиксировал немецкий биолог Кристиан Соммер в 1988 году, а позже он был подтвержден в лабораторных условиях. Ученые создали контролируемую среду с разными стрессовыми факторами, и медуза действительно возвращалась в молодость снова и снова.

Этот феномен вызывает огромный интерес у биологов, генетиков и медиков. Понимание механизмов трансдифференцировки может помочь в создании методов регенеративной медицины:

  • Восстановление поврежденных тканей.

  • Разработка технологий замедления старения.

  • Выращивание новых органов для трансплантации.

Несмотря на то, что практическое применение этих знаний пока далеко, исследование «бессмертной медузы» может изменить будущее медицины.

Напомним, ученые из Германии возродили водоросли , находившиеся в покое на дне Балтийского моря более 7 тысяч лет. Микроорганизмы не только ожили, но и восстановили способность к фотосинтезу и росту.

Дата публикации
Количество просмотров
1289
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