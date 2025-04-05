Ученые нашли бессмертное существо, способное возвращать себе молодость: как оно может помочь человечеству

Turritopsis dohrnii – уникальное существо, способное возвращаться в молодость / © Фото из открытых источников

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В природе существует уникальное существо, бросающее вызов привычному пониманию старения и смерти – «бессмертная медуза» Turritopsis dohrnii. Она способна возвращаться к молодости, начиная свой жизненный цикл заново, что делает его потенциально бессмертным.

Об этом пишет Т4.

Turritopsis dohrnii — крохотная медуза размером 4-5 мм, встречающаяся в Средиземном море, Карибском бассейне и у берегов Японии. Ее прозрачное тело имеет легкий розовый или красный оттенок в центре, а количество тонких щупалец меняется в зависимости от возраста.

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Феномен омоложения

Главный секрет этой медузы – способность к трансдифференцированию. Это уникальный биологический процесс, при котором взрослые клетки превращаются в клетки ранней стадии развития, возвращая организм в полипную форму.

Если Turritopsis dohrnii сталкивается с травмой, недостатком пищи или изменениями окружающей среды, она не погибает, а «омолаживается» и начинает жизненный цикл снова. Теоретически этот процесс может повторяться до бесконечности, что и принесло ей статус «бессмертной медузы».

Исследование и потенциал в медицине

Феномен омоложения впервые зафиксировал немецкий биолог Кристиан Соммер в 1988 году, а позже он был подтвержден в лабораторных условиях. Ученые создали контролируемую среду с разными стрессовыми факторами, и медуза действительно возвращалась в молодость снова и снова.

Этот феномен вызывает огромный интерес у биологов, генетиков и медиков. Понимание механизмов трансдифференцировки может помочь в создании методов регенеративной медицины:

Восстановление поврежденных тканей.

Разработка технологий замедления старения.

Выращивание новых органов для трансплантации.

Несмотря на то, что практическое применение этих знаний пока далеко, исследование «бессмертной медузы» может изменить будущее медицины.

Напомним, ученые из Германии возродили водоросли , находившиеся в покое на дне Балтийского моря более 7 тысяч лет. Микроорганизмы не только ожили, но и восстановили способность к фотосинтезу и росту.