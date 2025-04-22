Ученые нашли "череп" на Марсе: его форма поразила исследователей

Холм "Черепа" на Марсе. / © NASA

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Марс продолжает удивлять ученых своими необычными находками. На этот раз марсоход Perseverance, уже более четырех лет исследующий Красную планету, зафиксировал странный объект, получивший неофициальное название "Холм Черепа" из-за своей характерной формы.

Об этом пишет издание METRO.

Снимок был сделан камерой Mastcam-Z во время спуска марсохода к нижней части холма. Ведьмая орешник в кратере Джезеро, неподалеку от места, где раньше была замечена другая загадочная формация, похожая на лицо.

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На фотографии видна темная скала с неровной, пористой поверхностью, которая заметно отличается от окружающей красноватой почвы.

Аспирантка Маргарет Дин из команды Perseverance в блоге NASA отметила, что подобные темные камни уже случались в районе Порт-Энсон, и сейчас учёные пытаются выяснить их происхождение и путь попадания на это место.

Первоначальный анализ показал, что темный цвет камня напоминает уже находившие на Марсе метеориты, однако состав соседних пород не подтверждает эту гипотезу.

Другой возможной версией является вулканическое происхождение Холма Черепа. Магматические породы, образующиеся из застывшей магмы или лавы (вулканы на Марсе существовали) могут содержать темноокрашенные минералы, такие как оливин, пироксен, амфибол и биотит. В таком случае скала могла оказаться на своем текущем месте вследствие эрозии или выброса из ударного кратера.

Несмотря на неофициальное название, ученые NASA уверены, что "Холм Черепа" - не настоящий череп инопланетянина. Однако его происхождение остается неопределенным, что делает эту находку еще более интригующей для дальнейших исследований.

Ранее сообщалось, что на Марсе нашли дыру, которая может вести к тайнику инопланетной жизни.