Ученые нашли дешевый и эффективный препарат для борьбы с COVID-19 у невакцинированных и групп риска: детали

Ученые нашли дешевый и эффективный препарат для борьбы с COVID-19 у невакцинированных и групп риска: детали

Антидепрессант флувоксамин, как выяснилось в ходе исследования, снижает риск смерти от коронавируса у групп риска.

Один из бюджетных антидепрессантов, по всей вероятности, может снижать риск госпитализации среди амбулаторных больных, у которых на раннем этапе диагностировали COVID-19.

К таким выводам пришли ученые по результатам исследования, результаты которого опубликованы в журнале Lancet.

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Исследователи проверили антидепрессант – известный как "флувоксамин" – среди почти 1 500 бразильцев, которые недавно были инфицированы коронавирусом и имели риск серьезного течения из-за других проблем со здоровьем, таких как диабет. Большая часть из них тоже не была вакцинирована.

Около половины принимали антидепрессант дома в течение 10 дней, остальные получали таблетки.

В группе, принимавшей препарат, 11% нуждались в госпитализации или длительном пребывании в скорой помощи по сравнению с 16% принимавших фиктивные таблетки.

В то же время часть испытуемых перестала принимать препарат из-за побочных эффектов, преимущественно нарушения пищеварения. Кроме того, 12 участников, которым давали плацебо, скончались из-за осложнений COVID-19. Среди тех, кто получал "флувоксамин", умер один человек. Среди тех, кто закончил лечение до конца, количество серьезных осложнений было ниже на 66%, смертность – на 91%.

Ученые говорят, что это недорогой, хорошо изученный и достаточно безопасный препарат. Исследователи предположили, что лечение можно использовать в развивающихся странах с небольшим доступом к вакцинам, поскольку оно дешевое и может обеспечить дополнительную защиту. Авторы исследования надеются, что регулирующие органы включат его в рекомендации COVID-19.

Как обьяснила в интервью CNN один из авторов исследования Анджела Рейерсон, препарат может влиять на воспалительные процессы. По ее словам, "флувоксамин" уменьшает выработку воспалительных молекул, цитокинов, активно производимых во время коронавирусной болезни.

Кроме того, лекарство может снижать количество тромбоцитов и таким образом влиять на свертываемость крови. К слову, "флувоксамин" – препарат, используемый для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Вакцинация или реанимация: фоторепортаж с COVID-стационара, реанимации и пациентами, которым привозят кислород (30 фото)

Напомним, фармацевтическая компания Merck&Co. создала таблетку от COVID-19, которые значительно облегчает течение болезни.

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