Ученые нашли динозавра, который выглядит как живой (фото)

Реконструкция динозавра Borealopelta markmitchelli

Реклама

Ученые обнаружили окаменелые останки динозавра, которые сохранились настолько хорошо, что создают впечатление живого существа. Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на процесс окаменения, который обычно предполагает замену органических тканей минералами.

Об этом пишет Т4.

Уникальный образец, предположительно нодозавра — представителя семейства анкилозавров, был найден еще в 2011 году. Его кожа сохранилась настолько детально, что видно даже чешуйчатую броню и шипы.

Реклама

Такую удивительную сохранность объясняют исключительные условия: животное, вероятно, утонуло, быстро погрузилось на дно водоема с низким уровнем кислорода, что остановило разложение. Минералы постепенно отложились в тканях, воссоздав их с потрясающей точностью.

Окаменелость получила название Borealopelta markmitchelli в честь техника Марка Митчелла, который потратил более 7000 ч. на ее исследование. Благодаря этой находке палеонтологи впервые смогли точно определить расположение костных пластин на теле динозавра, что ранее было почти недостижимым.

Этот уникальный случай не только расширяет знания о строении и эволюции бронированных динозавров, но и доказывает: при благоприятных условиях даже мягкие ткани, такие как кожа, могут сохраняться миллионы лет, открывая новые горизонты для науки.

Окаменелость нодозавра / © PeerJ

Голотипный образец, выставленный в Королевском музее Тирелла

Напомним, ученые обнаружили новый вид динозавра на острове Уайт, вблизи Англии. Его назвали Istiorachis macarthurae. Этот динозавр, принадлежавший к группе игуанодонов, жил 120 млн лет назад и имел уникальную особенность — парусовидное образование вдоль спины.