Ученые нашли доказательства "мести вороны": птицы обижаются дольше людей

Вороны могут обижаться на обидевших или угрожавших им людей в течение 17 лет.

Об этом пишет Daily Star.

Орнитологи утверждают, что птицы либо не способны, либо не желают отпускать воспоминания об угрозах. Эксперты настаивают, что вороны используют свой удивительно хороший ум, чтобы годами мстить кому-нибудь или чему-то, что посмело их обидеть.

Их миссии мести привели к тому, что жители некоторых городов начали регистрировать нападения разъяренных ворон. Профессор Джон Марзлуфф, ученый-эколог из Вашингтонского университета, говорит, что собрал доказательства существования "ворон-мстителей" после того, как в 2006 году подверг птиц неприятному инциденту в стиле Хэллоуина, чтобы увидеть, как они отреагируют.

Университетский босс надел маску людоеда и поймал семерых ворон в сетку, прикрепив к птицам идентификационные ленты. Он быстро отпустил их на волю невредимыми, но сказал, что толпы травмированных птиц набросятся на него, если увидят его в таком же костюме в кампусе.

Марзлуфф поделился: "Оказывается, у птиц есть участок мозга, аналогичный миндалине млекопитающих... Участок мозга позвоночных, где хранятся отрицательные ассоциации в виде воспоминаний. Птицы очень, очень хорошо замечают наши действия... То, что они уделяют столько внимания людям, было для меня одной из самых удивительных вещей в моей работе с ними".

Однажды профессора "отругали" 47 из 53 ворон, с которыми он столкнулся после своего эксперимента. Он заметил, что они все еще нацелились на него через семь лет, и только с 2013 года количество агрессивных "когтей", направленных на него, начало уменьшаться.

Только во время одной прогулки в сентябре в прошлом году – через 17 лет после эксперимента – не было зафиксировано ни одного бранного восклицания. Сейчас профессор готовится к публикации данных своего исследования о "гангстерских" воронах.

Напомним, отец с дочерью расшифровали "сигнал пришельцев" с Марса. Сотни ученых полтора года пытались разгадать эту тайну, но их попытки были тщетны.

Читайте также: