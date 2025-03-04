Ученые нашли доказательство "скрытого сознания" у коматозных пациентов

Ученые сделали важное открытие связи между сном и сознанием у пациентов после тяжелых травм.

Ученые сделали значительное открытие возможности выявления скрытых признаков сознания у пациентов, находящихся в коме, что позволяет предположить, что они могут слышать и понимать окружающий мир.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследование, проведенное исследователями из Колумбийского университета, показало, что мозговая активность пациентов в коме может указывать на их уровень сознания, даже если внешних признаков реакций нет.

В ходе исследования были обнаружены так называемые "сонные веретена" — всплески организованных и быстрых частот мозговых волн во время ночных записей. Эта активность является типичным показателем нормального сна и именно она указывает на возможность скрытого сознательного восприятия. Ранее на такие проявления не обращали внимания, считая их просто частью обычного сна, однако ученые теперь обнаружили, что они могут свидетельствовать о сохранении активности в мозге пациентов, даже если они не проявляют реакции на окружающую среду.

Исследование охватило 226 пациентов, находившихся в коме после черепно-мозговых травм. Оказалось, что у 76% из них, у которых наблюдались сонные веретена, в дальнейшем были обнаружены признаки обновления сознания к моменту выписки из больницы. Более того, 40% этих пациентов восстановили часть своих неврологических функций. Это дает новые надежды семьям пострадавших от серьезных травм, ведь открытие показывает, что процесс восстановления может происходить незаметно для медиков, однако очень важно его отслеживать.

Особенно важно, что сонные веретена могут указывать на нормальные процессы работы мозга, где таламус (служащий как "передатчик" информации к коре головного мозга) и сама кора головного мозга сохраняют связь. У пациентов с наблюдаемыми веретенами, даже если они не реагируют на стимулы, есть показатели того, что их мозг все еще обрабатывает информацию, в частности, слушает разговоры или ощущает прикосновения.

Исследование подчеркивает важность сна для пациентов в коме, поскольку интенсивный шум и постоянное внимание медиков могут мешать нормальному отдыху, что может влиять на процесс восстановления. Ученые предполагают, что создание благоприятных условий для сна может улучшить шансы на выздоровление пациентов.

Эти результаты важны для развития реабилитационных методов и открывают новые возможности для пациентов с черепно-мозговыми травмами, а также для их семей, давая надежду на возможность восстановления даже при отсутствии явных признаков сознания.

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