Ученые нашли доказательство существования воды на Марсе благодаря потерянному камешку

Метеорит Лафайет, найденный в 1931 году в ящике Университета Пердью, стал объектом нового научного исследования, проливающего свет на историю Марса.

Об этом сообщило издание Live Science.

Небольшой стекловидный фрагмент космической породы, длина которого всего 5 см, долго оставался тайной. Хотя ученые до сих пор не могут точно определить, как и кто обнаружил, новые исследования показали, что метеорит содержит доказательства существования жидкой воды на Марсе 742 миллиона лет назад.

Исследователи выяснили, что минералы метеорита взаимодействовали с жидкой водой во время своего формирования. Вода на Марсе могла образовываться в результате таяния подповерхностного льда, известного как вечная мерзлота. Это явление, вероятно, приводило к магматической активности, которая до сих пор происходит на Красной планете.

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Изучение метеорита Лафайет помогло определить возраст изменений в его водной среде. Ученые проанализировали молекулярные изменения аргона в минералах и учли факторы, которые влияли на метеорит во время его 11-миллионного дрейфа в космосе и последующего падения на Землю. Есть версия, что камень приземлился около 1919 года.

На возраст метеорита могли повлиять следующие факторы:

столкновение, когда Лафайет был выброшен из Марса;

нагрев в течение 11 миллионов лет, пока он дрейфовал в космосе;

нагрев при падении на Землю;

прохождение атмосферы Земли.

Исследователи пришли к выводу, что ни один из рассмотренных факторов не повлиял на возраст изменений водной среды в Лафайете. Установление точного времени контакта метеорита с жидкой водой помогает лучше понять историю Марса. Использованные методы можно успешно применять для анализа других метеоритов, найденных на Земле, а также образцов из миссий на планеты, их спутники и астероиды.

"Мы продемонстрировали надежный способ датировки измененных минералов в метеоритах, который можно применить к другим метеоритам и планетным телам, чтобы понять, когда могла быть жидкая вода", - заявила ведущий автор исследования Марисса Трембле.

Напомним, ученые обнаружили самую одинокую галактику во Вселенной.

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