Ученые нашли древнейшие мумии в мире: они старше египетских (фото)

Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домохозяйствах Папуа, Индонезия / Фото Хирофуми Мацумура /Сяо-чун Хунг / © 1i.com.ua

Новое исследование полностью изменяет наши представления о древних погребальных ритуалах. Оказывается, самые древние мумии, созданные более 12 тысяч лет назад, не имеют ничего общего с египетскими пирамидами или бальзамированием. Их родина — Юго-Восточная Азия и Южный Китай, а метод консервации тел был необычным и, возможно, шокирующим.

Об этом пишет PNAS.

Как создавали самые старые мумии?

Международная группа ученых во главе с археологом Сяо-чунь Хун обнаружила, что древние культуры Азии мумифицировали своих умерших посредством медленного копчения тел над огнем. Этот процесс мог продолжаться от нескольких недель до месяцев, оставив на костях следы термической обработки и сажи.

Исследователи проанализировали 69 образцов костей из 54 захоронений в возрасте от 4 до 12 тысяч лет в разных странах Азии. Большинство из них имели признаки нагревания при низких температурах, что подтвердило гипотезу о копчении. Кроме того, на костях были обнаружены следы, похожие на надрезы для дренажа жидкостей.

Примеры человеческих захоронений раннего и среднего голоцена из южного Китая. Все остатки находятся в изогнутых положениях, причем некоторые демонстрируют гиперизогнутые позы / Фото Хирофуми Мацумура / Сяо-чун Хунг/ pnas.org / © 1i.com.ua

Почему это открытие так важно?

Смещение хронологии: ранее старейшими мумиями считались чилийские (возраст — 7 тысяч лет) и египетские (около 5600 лет). Новые находки заставляют просмотреть историю мумификации, отодвигая ее на тысячи лет в прошлое.

Уникальный метод: в отличие от сложного египетского бальзамирования, азиатские культуры использовали метод, который был не только практичным для влажного климата, но и имел глубокое духовное значение. Сохранение тела позволяло поддерживать связь с предками.

Культурная преемственность: эта практика имеет параллели в ритуалах некоторых современных народов, например, племени даны в Новой Гвинее. Это подтверждает теорию о том, что культурные традиции первых охотников-собирателей, прибывших в регион 65 тысяч лет назад, сохранились и передавались из поколения в поколение.

