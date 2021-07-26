Ученые нашли древнейшие свидетельства жизни на Земле

По мнению исследователей, микрофосилии жили на мелководье.

Ученые обнаружили на территории Южной Африки окаменелости бактерий, возраст которых — 3,42 миллиарда лет.

Об этом сообщает Scitech Daily со ссылкой на журнал Science Advances, где были опубликованы результаты исследования.

Ученые из Болонского университета сообщили - одни из древнейших на планете осадочных пород выходят на поверхность на границе ЮАР и Мозамбика.

В двух образцах тонкослойных отложений из региона специалисты обнаружили микрофосилии-окаменевшие останки микроорганизмов нитевидной формы, которые являются древнейшим на сегодня свидетельством жизни на планете.

Микроорганизмы, по словам ученых, жили на мелководье, возле выхода подводных гидротермальных источников, поскольку там взаимодействие прохладной морской воды с теплыми подземными потоками создавала богато химические элементы среду обитания.

Химический анализ показал что волокна содержат большинство основных элементов, необходимых для жизни.

В заостренных углублениях в стенах гидротермальных каналов были найдены скопления нитевидных организмов, а на дне полости - отдельные нити.

Ученые также предполагают, что подобные организмы могли жить и на Марсе, где в то время были, примерно, такие же условия, как на Земле.

Напомним:

Ученые из США обнаружили вирусы возрастом почти 15 000 лет в двух образцах льда, взятых из Тибетского плато в Китае. Исследователи проанализировали керны льда, взятые в 2015 году с ледяной шапки Гулия на высоте 6,7 километра.

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