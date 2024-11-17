Ученые нашли два таинственных каменных круга, напоминающих Стоунхендж

Археологи обнаружили каменные круги, которые могут являться частями древней "священной арки".

В британском национальном парке Дартмур археологи обнаружили два неолитических каменных круга, похожие на Стоунгендж. Это открытие подтверждает теорию о существовании "священной арки", построенной в сердце возвышенности графства Девон.

Об этом пишет The Guardian.

Археолог Алан Эндакотт назвал одно из обнаруженных скоплений камней Метеральским кругом, в честь холма, возле которого он расположен.

Второй полукруг, расположенный чуть дальше, мог быть монументом хенге.

Считается, что в этот период люди активно перемещались на большие расстояния, поэтому, возможно, этот объект создали под впечатлением от одного из таких мест.

Алан Эндакотт предполагает, что "священная арка" должна была охватить возвышенность в центре болота.

Второй круг, недавно найденный к северу от арки, расположен возле "Стены Ирландца".

Напомним, ученые выяснили, что алтарный камень Стоунгенджа, весом 6 тонн, был доставлен с севера Шотландии, преодолев около 700 км.

Читайте также: