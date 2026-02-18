Ученые нашли "ген отцовства" - как он влияет на заботу отцов

Новое исследование / © Pixabay

Социальные условия и неожиданная генетика оказывают влияние на поведение родителей у млекопитающих.

Новое исследование Принстонского университета показало это, передает popsci.

Ученые обнаружили, что социальные обстоятельства и генетика определяют, заботятся ли самцы о своем потомстве.

Большинство млекопитающих растет в семьях с одним родителем. По оценкам специалистов, более 95% из почти 6 000 известных видов млекопитающих возлагаются почти исключительно на матерей в воспитании потомства. Даже когда родители присутствуют, их поведение может сильно отличаться — от заботливости к агрессии. Причины такого спектра еще мало изучены эволюционными биологами.

Rhabdomys pumilio / © Википедия

Например, у африканских полосатых мышей (Rhabdomys pumilio) самцы демонстрируют разную реакцию на своих малышей. Бережные папы вылизывают потомство и прикрывают их своим телом от непогоды, тогда как другие могут игнорировать или даже вредить более слабым малышам.

Хотя пример упрощен, он дает представление о поведении родителей и других млекопитающих, включая людей. Ученые Принстонского университета исследовали нейробиологические основы родительского поведения. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что определенная молекулярная группа в мозге оказывает значительное влияние на то, как самцы реагируют на потомство.

Как исследователи изучали отцовство у мышей

Команда ученых записывала активность мозга самцов полосатых мышей в разных ситуациях с малышами и без них. Они заметили, что активность в медиальной преоптической зоне мозга (MPOA) росла во время встречи с потомством. Высший уровень активности соответствовал бережному поведению, тогда как более низкие показатели были связаны с агрессией. Ранее MPOA в большинстве своем изучали у самок после рождения потомства, но теперь выяснилось, что у самцов это также ключевая зона.

«У этих самцов не беременность и даже не отцовство меняет мозг», — отметил Форрест Роджерс, нейроученый и соавтор исследования.

Он добавил, что даже одиночки могут проявлять заботу так же, как опытные папы.

Ген Agouti влияет на заботу о потомстве

Ученые заметили еще одну интересную деталь. По их наблюдениям, бережные самцы имели более низкий уровень экспрессии гена Agouti, который ранее ассоциировали с метаболизмом и окраской кожи, но не с отцовством. Повышение Agouti из-за генной терапии делало заботливых самцов менее заинтересованными в потомстве или даже агрессивными. Возвращение таких мышей в уединенные условия снижало уровень Agouti и восстанавливало заботливость.

«Наши результаты свидетельствуют, что Agouti может быть эволюционным механизмом, позволяющим животным учитывать социальные факторы и балансировать между самосохранением и вкладом в потомство», — добавила соавтор исследования Кэтрин Пенья.

В настоящее время исследователи продолжают изучать, какие именно факторы среды влияют на уровень Agouti у млекопитающих, включая людей. В то же время они предупреждают: открытие не является универсальным рецептом для отцовства, но помогает понять риски пренебрежения или агрессии отцов.

«Родительство — сложная черта. Мы не предлагаем волшебную таблетку для лучших родителей, и трудности в воспитании не обязательно связаны с молекулярными дефицитами», — отметила Пенья.

Напомним, ранее речь шла о том, как переживания предков влияют на наше настоящее. Ученые определили, что такое травма. Как она возникает? Оказалось, это происходит, когда чрезвычайно стрессовые или травматические события в жизни одного поколения оставляют следующий психологический след. Травма — это реакция на события, угрожающие жизни или вызывающие эмоциональный стресс.