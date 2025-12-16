Ученые нашли генетический ключ к 100 годам жизни - что известно

Долголетие

Специалисты из Италии обнаружили генетические маркеры, которые, возможно, способствуют чрезвычайной продолжительности жизни. Их исследование демонстрирует, что люди, достигшие столетнего возраста, имеют повышенную долю ДНК, родственной с древними охотниками-собирателями Западной Европы.

Команда ученых из Болонского университета осуществила глубокий анализ геномов, собранных у более тысячи итальянских граждан. Среди них была значительная группа из 333 человек, чей возраст превышал 100 лет. Полученные результаты были сопоставлены с генетическими данными древних популяций, в частности, образцами бронзового века скотоводов и неолитических земледельцев с Ближнего Востока.

Генетическая связь с мезолитом

Проведенный анализ четко показал, что у долгожителей чаще встречается генетический материал, характерный для западноевропейских охотников-собирателей мезолитической эпохи (Western Hunter-Gatherers, WHG). Эти группы существовали примерно 9-14 тысяч лет назад, после завершения последнего ледникового периода. Физически эти древние люди часто имели темную кожу, светлые глаза и крепкое телосложение. Их выживание базировалось на охоте (в частности на оленей) и сборе лесных орехов и корнеплодов в зонах с умеренно теплым климатом.

Авторы этой работы, опубликованной в профессиональном издании GeroScience, сделали следующее заявление: «Наше исследование впервые указывает на то, что геномы долгожителей демонстрируют более тесное генетическое родство с предками WHG. В частности, мы зафиксировали значительную концентрацию этого генетического компонента среди итальянских столетних лиц, что, вероятно, оказывает положительное влияние на механизмы старения».

Неизвестные аспекты

В ходе исследования было обнаружено, что только определенные генетические изменения, унаследованные от охотников-собирателей, были более распространены среди лиц со значительной продолжительностью жизни. Другие генетические линии не показали подобного выраженного влияния на долголетие. Точные биологические механизмы, с помощью которых эта древняя ДНК продлевает жизнь, пока остаются предметом для изучения, и ученые планируют дальнейшие детальные исследования.

Жизнь охотников-собирателей

Культура охотников-собирателей является фундаментальной для истории человечества. Их непосредственные предки, жившие около двух миллионов лет назад, охотились, собирали мед, насекомых и дикие растения, обеспечивая существование ранних гоминидов. Социальные группы обычно были небольшими (от большой семьи до объединений до ста человек) и вели кочевой образ жизни, постоянно мигрируя в поисках ресурсов.

Несмотря на то, что сельскохозяйственная революция началась около 12 тысяч лет назад, некоторые традиционные практики охотников-собирателей сохранились. Сегодня таких сообществ осталось немного. Примером является народ хадза в Танзании, который поддерживает свой древний образ жизни уже более десяти тысячелетий.

Изучение древних человеческих останков, таких как скелет Чеддар Мена, который жил на территории современной Великобритании около 10 тысяч лет назад, позволяет восстановить внешность первых жителей Британских островов. С генетической точки зрения, он также принадлежал к западноевропейским охотникам-собирателям. Рацион его группы включал орехи, семена, а также мясо оленей, крупных диких быков и пресноводную рыбу.

Современные перспективы долголетия

Прогресс в науке и медицине существенно увеличивает ожидаемую продолжительность жизни. Например, в Великобритании число людей, достигших возраста 100 лет, превысило 16,6 тысяч в 2024 году — это вдвое больше, чем двадцать лет назад. Женщины остаются доминирующей группой среди столетних (более 13,5 тысяч человек). Абсолютный мировой рекорд продолжительности жизни принадлежит Жанне Луизе Кальман из Франции, которая прожила 122 года.

Факторы «Голубых зон»

Специалисты, изучающие секреты долгожителей, отмечают, что в так называемых «Голубых зонах» — регионах мира, где люди регулярно доживают до века, — ключевую роль играет не только генетика. Решающими являются такие факторы, как постоянная физическая активность, ощущение цели, крепкая вера, социальная поддержка и любовь близких. Даже простая ежедневная двигательная активность, например, регулярные пешие прогулки, считается важным вкладом в длительную и здоровую жизнь.

