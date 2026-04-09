Ученые нашли гигантский «океан» у черной дыры — в триллионы раз больше земных

Черная дыра / © Pixabay

Астрономы обнаружили огромный резервуар водяного пара вокруг квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли. По оценкам, объем этой воды примерно в 140 триллионов раз превышает все океаны нашей планеты, что делает его самым известным запасом воды во Вселенной.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

Концептуальное изображение квазара, подобно APM 08279+5255. / © NASA

Квазар питается энергией сверхмассивной черной дыры, масса которой в 20 миллиардов раз больше Солнца. Она излучает колоссальную энергию — на уровне тысячи триллионов Солнц — создавая экстремальные условия, при которых газ и пыль нагреваются и изменяют свою структуру.

Именно в такой среде и образуется гигантское облако водяного пара.

Взгляд в прошлое Вселенной

Поскольку объект находится на огромном расстоянии, ученые фактически наблюдают его таким, каким он был в ранней Вселенной. Это позволяет лучше понять, как формировались галактики и как эволюционировала материя миллиарды лет назад.

Как это работает

В центре системы черная дыра притягивает материю, которая, двигаясь по спирали, нагревается и излучает мощный свет. Несмотря на экстремальные условия, именно здесь могут образовываться молекулы, в том числе водяной пар.

Высвобождающаяся энергия влияет на газ на огромных расстояниях, изменяя структуру целой области вокруг квазара.

Открытие подтвердили сразу несколько обсерваторий. Сначала сигналы водяного пара зафиксировали с помощью прибора Z-Spec на Гавайях. Затем результаты подтвердили с помощью массива радиотелескопов CARMA в Калифорнии и интерферометра Plateau de Bure во Франции.

Сначала исследователи имели лишь косвенные признаки воды, но дальнейшие наблюдения обнаружили несколько спектральных сигналов, что позволило точно определить объем.

В итоге ученые пришли к выводу: это самый большой и самый отдаленный резервуар воды, который когда-либо удавалось зафиксировать.

Напомним, ранее в долине Неретвы на Марсе обнаружили повышенные концентрации никеля в осадочных породах, что может свидетельствовать об условиях, пригодных для жизни в прошлом. Данные собрал марсоход Perseverance при исследовании кратера Езеро.