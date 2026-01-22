Ученые нашли гробницы и святилище Геракла старше 2400 лет (фото)

Ученые нашли гробницы и святилище Геракла в возрасте более 2400 лет / © livescience

На северо-востоке современного Рима, близ улицы Виа Пьетралата, археологи обнаружили уникальный погребальный комплекс времен Римской республики, возраст которого превышает 2400 лет.

Об этом сообщает Live science.

Две роскошные камерные гробницы располагались рядом с древней дорогой и культовым сооружением. По мнению исследователей, это место являлось частью большого сакрального пространства, находившегося за пределами древних городских стен. Однако впоследствии он стал частью современной застройки столицы.

Культ Геракла и ритуальные бассейны

Центральным элементом находки является святилище, посвященное полубогом Гераклу. Этот герой был очень популярным символом защиты среди римлян. Ученые обнаружили доказательства того, что территория вокруг храма использовалась на протяжении многих веков — от периода Республики (IV-V вв. до н.э.) до расцвета Империи (I в. н.э.).

Особое внимание привлекли два огромных каменных резервуара, один из которых достигает более 28 метров в длину. Хотя существует предположение об их хозяйственном предназначении, археологи склоняются к тому, что бассейны использовались для религиозных обрядов или сбора священной воды.

Ученые нашли гробницы и святилище Геракла в возрасте более 2400 лет / © livescience

Исследование самих захоронений указывает на то, что этот участок принадлежал состоятельному римскому роду. В одной из гробниц ученые обнаружили каменный саркофаг и урны для кремации, а в другой — хорошо сохранившийся скелет взрослого мужчины. Руководитель раскопок Фабрицио Санти отмечает, что тщательное научное изучение этих находок поможет воссоздать древний ландшафт и лучше понять социальный статус людей, проживавших в пригородах Рима тысячи лет назад.

Ученые нашли гробницы и святилище Геракла в возрасте более 2400 лет / © livescience

Значение находок для современной науки

Главная правительственная археологиня Рима Даниэла Порро подчеркнула, что такие открытия превращают обычные пригороды в настоящие сокровищницы исторической памяти. Несмотря на то, что некоторые артефакты, например центральная статуя Геракла, были утрачены или увезены в древности, найденные бронзовые монеты и остатки архитектуры позволяют детально отследить развитие религиозных культов в Древнем Риме. Впереди ученых предстоит длительная работа по контекстуализации находок в общую историю региона.

