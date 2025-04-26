Ученые нашли интересную связь между таянием ледников и движением континентов

Таяние ледников / © Associated Press

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Около 10 000 лет назад завершился последний ледниковый период, покрывавшие континенты массивные ледяные щиты начали стремительно таять. По новым данным, это могло не только поднять уровень мирового океана, но и ускорить движение тектонических плит.

Об этом сообщила phys.org.

К такому выводу пришли геофизики из Университета Колорадо в Боулдере, проанализировав компьютерные модели событий последних 26 тысяч лет.

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Во время ледниковой эры толстый слой льда давил на континенты, но после его таяния кора начала подниматься. Однако новые данные показали, что плиты стали двигаться быстрее не только вертикально, но и горизонтально. Например, в Северной Америке скорость движения выросла на 25%, а возле Срединно-Атлантического хребта — на 40%.

Эти изменения могли активизировать вулканическую деятельность, особенно в таких регионах, как Исландия, которая расположена на границе плит. Интересно, что подобный эффект наблюдался и в Антарктиде, где таяние ледников сопровождалось извержениями.

Напомним, самый мощный телескоп показал гигантское солнечное пятно размером со Швейцарию.