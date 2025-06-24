Ученые нашли "исчезнувшую" материю в гигантском надскоплении: что об этом известно

Ученые нашли "пропавшую" материю / © ESA

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Астронавты обнаружили огромную нить горячего газа в космосе. Она имеет длину около 23 миллионов световых лет и находится среди примерно 8000 галактик. Это открытие, сделанное с помощью рентгеновских телескопов, помогло ответить на древний вопрос: куда исчезла половина обычной материи во Вселенной?

Об этом сообщается в публикации Astronomy & Astrophysics .

«Впервые наши результаты точно совпадают с тем, что мы видим в нашей ведущей модели космоса — чего раньше не бывало. Похоже, что моделирование было верным с самого начала», — подчеркивает руководитель исследования, астрофизик Константинос Мигкас из Лейденской обсерватории.

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Тайна пропавшей материи

Только около 15% материи во Вселенной — это обычная (барионная) материя, из которой состоят звезды, планеты и газ. Остальное — загадочная темная материя. Ученые достаточно точно вычислили количество обычной материи после Большого взрыва, изучая космический микроволновый фон. Однако современные наблюдения показывают, что лишь около половины этой материи видимо.

Законы физики говорят, что материя не исчезает просто так. Ученые считают, что «исчезнувшая» материя разбросана очень тонким слоем в огромных пространствах между галактиками. Это называется космической паутиной.

Эта паутина состоит из нитей темной материи и является основой Вселенной.

Найти этот газ было очень тяжело. Он очень разрежен и почти не светится. Но команда Мигкаса смогла это сделать.

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Мастерство телескопов и соответствие моделям

Исследователи применили гениальный подход, объединив данные двух рентгеновских телескопов: Suzaku и XMM-Newton. Они использовали данные Suzaku для обнаружения свечения газа между скоплениями галактик A3528S/N и A3530/32, затем с помощью XMM-Newton тщательно очистили сигналы от других источников. Результатом стала четкая карта гигантской газовой нити.

Обнаруженная структура поражает масштабами: ее длина составляет 23 миллиона световых лет, а масса газа в ней эквивалентна массе десяти наших галактик. Газ накален до температур более 10 миллионов градусов Цельсия.

Самое главное, что этот газовый поток точно такой, как предполагали учёные. Его размер, где он находится, сколько в нем материи и какова его температура, все идеально совпадает с тем, как люди представляют себе Вселенную.

«Это исследование является прекрасным примером сотрудничества между телескопами и создает новый эталон для обнаружения света, происходящего от слабых нитей космической паутины», — отмечает астроном из ESA Норберт Шартель.

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Напомним, ученые выдвинули идею: возможно, наша Вселенная появилась не из Большого взрыва, а внутри огромной черной дыры. Она могла существовать в еще большей, «родительской» Вселенной. Такое предположение дает новое направление для понимания тайн космоса.