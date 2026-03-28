Ученые нашли источник магнитных бурь: где именно он расположен и что происходит внутри Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

Международная группа ученых установила, где именно возникает магнитное поле Солнца, которое запускает солнечные вспышки и магнитные бури. Согласно результатам исследования, так называемое магнитное динамо формируется на глубине около 200 тысяч километров под видимой поверхностью звезды.

Об этом сообщило издание Space.com.

Речь идет о зоне, которую называют тахоклином — переходной области между внутренней радиационной и внешней конвективной зонами Солнца. Именно здесь, по данным исследователей, возникают условия для формирования магнитного динамо.

Ранее ученые выдвигали несколько гипотез относительно расположения этого механизма. Часть предполагала, что он может быть ограничен тонким приповерхностным слоем, другие — что охватывает всю конвективную зону. Самой распространенной оставалась версия о генерации магнитного поля именно на границе двух зон — в тахоклине.

Анализ основывается на многолетних наблюдениях за колебаниями Солнца. Ученые использовали данные доплеровского инструмента на борту совместной солнечной и гелиосферной обсерватории SOHO (NASA-ESA), а также информацию из глобальной осцилляционной сети GONG, которая объединяет шесть наземных телескопов. Обе системы с середины 1990-х годов фиксируют изменения волн, проходящих сквозь внутренние слои Солнца с интервалом в 45-60 секунд.

Эти колебания зависят от структуры внутренних слоев звезды, в частности от потоков плазмы в конвективной зоне. Температура и движение плазмы влияют на параметры волн, что позволяет исследователям анализировать процессы, которые происходят глубоко под фотосферой.

В результате ученые зафиксировали вращающиеся полосы плазмы, которые формируют характерный «бабочкообразный» узор. Он соответствует изменению расположения солнечных пятен в течение 11-летнего цикла активности. Солнечные пятна, в свою очередь, являются проявлением магнитных полей, выходящих на поверхность.

Исследование показало, что этот узор берет начало именно в тахоклине, расположенном примерно на 200 тысяч километров под поверхностью Солнца. В этой зоне вращение плазмы имеет иной характер, чем в верхних слоях: возникают сдвиговые движения, которые способствуют образованию электрических токов и, соответственно, магнитного поля.

Ученые также установили, что сформированные в глубоких слоях структуры могут постепенно распространяться к поверхности в течение нескольких лет. Это позволяет проследить, как разворачивается солнечный цикл и меняется активность звезды.

Полученные результаты имеют значение для прогнозирования космической погоды. Солнечные вспышки и выбросы корональной массы могут направлять к Земле потоки заряженных частиц, которые способны влиять на работу спутников, систем связи и энергетических сетей, а также представлять риск для астронавтов.

В то же время исследователи отмечают, что нынешние модели прогнозирования часто учитывают процессы только в верхних слоях Солнца. Новые данные указывают на необходимость включения в расчеты всей конвективной зоны, в частности тахоклина.

Кроме того, результаты могут быть полезными для изучения других звезд. Поскольку Солнце является ближайшей к нам звездой, его используют как базовую модель для понимания магнитной активности во Вселенной.

